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德總理訪陸 促習調解俄烏之戰

聯合報／ 特派記者陳政錄廖士鋒／北京報導
中國大陸國家主席習近平（右）四日在人民大會堂接待來訪的德國總理蕭茲（左）。（美聯社）
中國大陸國家主席習近平（右）四日在人民大會堂接待來訪的德國總理蕭茲（左）。（美聯社）

德國總理蕭茲四日率領企業領袖訪問北京，他是中共廿大後首位到訪北京的Ｇ７領袖，先後拜會國家主席習近平與總理李克強。習近平與蕭茲會談時指出，雙方應相互尊重，照顧彼此核心利益，堅持對話協商，共同抵制陣營對抗、泛意識形態化等因素干擾。同時，共同反對使用或威脅使用核武器，防止歐亞大陸出現核危機。

由於習近平日前在廿大完成總書記三連任，權力更加集中，對外政策更為強勢，蕭茲選擇這個節骨眼訪問，國際間有不少質疑聲浪。蕭茲則承諾一定會與北京領導人有「坦率的意見交換」，包括俄國入侵烏克蘭、新疆維吾爾族人權議題以及透過對話和平解決台海問題。

在與李克強會面後的記者會上，蕭茲表示他呼籲習近平對俄國運用其「影響力」。不過，習近平跟李克強公開致詞時都沒有直接提到俄羅斯。

記者會上蕭茲以「各位女士小姐先生，今天我來這裡來對了」，顯然是回應國內外的批評。受到疫情影響，Ｇ７領袖過去三年沒有跟習近平有面對面會晤，蕭茲認為面會「非常重要」。

德國之聲」（ＤＷ）國際新聞中心主任沃克分析，蕭茲堅持訪問北京，就是準備好被批評：「無論國際情勢有多緊張，交換意見都是必要的，即使意見並不總是一致」。

做生意是蕭茲此行的主要目的之一。隨同蕭茲訪問北京的有大眾汽車、西門子、ＢＭＷ、德意志銀行等十多家大型企業的商業領袖。

大陸主管航空器材採買的國營企業「中國航材」四日宣布，與德國共資的空中巴士（Airbus SE）達成採購協議，在北京簽署一百四十架飛機的相關採購文件，價值約一百七十億美元。加上其他尚未曝光的採購協議，蕭茲可說「不虛此行」。

北京 習近平 德國

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