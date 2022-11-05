北韓180架次軍機升空 南韓F35出動

南韓與美國三日宣布延長聯合空演後，北韓四日出動軍機進行示威飛行和空對地射擊。南韓聯合參謀本部（聯參）表示，軍方當天上午十一時許至下午三時許捕捉到約一百八十條北韓軍機航跡，緊急出動Ｆ-35Ａ匿蹤戰機等軍機應對。由於一架戰機起降多次會留下多條航跡，南韓軍方正就北韓軍戰機數量進行分析。

韓聯社引述聯參知情人士的話報導，南韓空軍隨即出動Ｆ-35Ａ匿蹤隱形戰機等八十餘架空中戰力，還通過後勤支援及防空戰力確保萬全的應對態勢。

值得關注的是，韓美正在進行大規模聯合空演「警戒風暴」，包括匿蹤戰機在內的二百四十多架兩國戰鬥機參演，韓軍戰機有Ｆ-35Ａ、Ｆ-15Ｋ、ＫＦ-16戰機及ＫＣ-330空中加油機等一百四十多架，美軍戰機有Ｆ-35Ｂ、ＥＡ-18電戰機、Ｕ-2高空偵察機、ＫＣ-135空中加油機等一百多架。北韓在此一敏感時刻疑似動用二戰時期的米格十五與蘇愷戰機，實屬罕見。

在此同時，韓美防長在華府當地時間三日表示，兩國將在必要時經協商在朝鮮半島適時出動美國的戰略武器，應對來自北韓的核威脅，並將繼續採取新措施加強對朝遏制力。

南韓國防部長李鐘燮和美國國防部長奧斯丁當天在美國防部大樓舉行韓美安保會議（ＳＣＭ）結束後發表聯合聲明。

聲明稱，奧斯丁警告北韓如果對美國盟友進行包括戰術型核武在內的任何核攻擊，將招致金正恩政權的終結。奧斯丁說，美國出動Ｆ-35戰機和動力航艦到朝鮮半島，主要就是警告北韓不得動用核武。

李鍾燮則說南韓將與美國緊密合作維護印太區域的和平與穩定，也理解美國對「印太戰略架構」的重視，雙方並未特別提及台海。

李鍾燮回答路透記者提問時表示，尹錫悅政府追求韓半島無核化的目標不變，所以現階段並不考慮要求美國重新部署戰術性核武。李鍾燮也說，他認為北京對平壤的影響力不如以往，無法約束北韓是否核試爆。

此外，南韓聯參四日表示，將從七日起進行代號為「太極演習」的指揮所演習，提高有關應對北韓射彈等各種威脅的任務執行能力，為期四天。