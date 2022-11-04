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信賴感明顯降溫 德國民調：不足一成民眾認為中國可信

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德國電視一台「德國趨勢」欄目授權 Infratest-Dimap進行的民調顯示，只有9%的德國人認為中國是一個值得信賴的伙伴。圖／德國之聲中文網
德國電視一台「德國趨勢」欄目授權 Infratest-Dimap進行的民調顯示，只有9%的德國人認為中國是一個值得信賴的伙伴。圖／德國之聲中文網

德國電視一台「德國趨勢」欄目授權 Infratest-Dimap進行的民調顯示，只有9%的德國人認為中國是一個值得信賴的伙伴。而五年前的相關比例還曾高達36%。短短五年時間裡，德國人對中國的熱情和信賴顯然已經明顯降溫。

德國人對中國的不信任感和俄羅斯接近，目前認為俄羅斯值得信賴的德國人只佔10%。同侵烏戰爭爆發時相比，擔心俄羅斯會將戰火擴展至其他歐洲國家的人，比例則有所下降，但仍高達61%。

今後如何同中國打交道？

過去六年來，中國一直是德國最大的貿易伙伴。今後應同中國保持怎樣的經貿關係呢？接受調查的1307名民眾並沒有給出明確的答案。

近90%的受訪者呼籲德國政府，應從總體上杜絕對非民主國家產生經濟依賴。

只有22%的受訪者認為，應將經濟利益置於當地人權記錄之上。

德國總理肖爾茨率經濟代表團訪問中國之際，49%的受訪者認為，德國應減少同中國經濟合作的規模，34%的受訪者認為，應保持現狀，只有10%的人認為德中經濟合作的規模應得到擴展。近三分之二的受訪者認為，中國對全球安全構成了威脅。而認為俄羅斯是全球最大安全隱患的人則高達86%。

在中國投資德國基本設施的問題上，受訪者的反對意見則相當明顯。對於德國政府批准中遠集團在漢堡集裝箱港口參股24.9%一事，69%的受訪者認為德國政府的上述決定是錯誤的，反對者當中包括各個政黨的選民。

多點外交努力，少些軍火供給

德國最關注的外交問題仍首推俄烏戰爭，而德國人對烏克蘭的好感則明顯高於俄羅斯。47%的受訪者認為，烏克蘭是值得信賴的伙伴，選擇信任俄羅斯的受訪者則只有10%。

不過，同今年三月的同類民調相比，俄烏雙方差距已開始縮小。當時有63%的受訪者認為烏克蘭值得信賴，而選擇信賴俄羅斯的受訪者則只有6%。

今年八月，就德國政府對侵烏戰爭採取的軍事和經濟措施所進行的民調顯示，民眾的立場差異很大。大約40%的受訪者認為，德國應當向烏克蘭提供軍火，五分之一受訪者批評德國政府提供的軍火遠遠不足。只有30%的人堅決反對向烏克蘭提供軍火。

大約31%的受訪者對德國的對俄經濟制裁表示信服，37%的人認為對俄制裁的規模應繼續擴大，而23%的受訪者認為，制裁過於嚴厲。上述比例同十月民調的結果基本相當。

大約半數以上受訪者認為，德國在俄烏戰爭中所付出的外交努力遠遠不夠。這一比例比今年六月的同類民調升高了14個百分點。

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