沒有握手、保持安全距離…蕭茲訪華「一日遊」 僅停留11個小時

蕭茲此次訪問的行程安排非常緊湊，在中國停留僅11個小時。早上到達後立刻展開兩場領導人會晤，隨後參加一場圓桌討論後，當日晚就踏上歸途。這次「一日遊」式訪問是德國總理歷次訪華最短的一回。蕭茲抵達北京後，首先在人民大會堂與習近平舉行了會談。議題涉及雙邊關係、地緣政治變化、烏克蘭戰爭局勢等。

沒有「第一次握手」

據新華社報道，習近平表示相信訪問將增進雙方了解和互信，深化各領域務實合作，為下階段中德關係發展做好謀劃。習近平說，中德作為有影響力的大國，「在變局、亂局中更應該攜手合作，為世界和平與發展作出更多貢獻。中方願同德方共同努力，構建面向未來的全方位戰略伙伴關係，推動中德、中歐關係取得新的發展」。他還強調，中德應該相互尊重，「照顧彼此核心利益，堅持對話協商，共同抵制陣營對抗、泛意識形態化等因素干擾」。

蕭茲也強調了與中國領導人面對面交流溝通的重要性。他說，此行正值國際局勢緊張，尤其是在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下， 「當然」會討論雙方「立場角度不一致的問題」。 新華社引述蕭茲的發言稱，德中是重要經貿伙伴，德方堅定支持貿易自由化和經濟全球化，反對「脫鉤」，願同中方繼續深化經貿合作，支持兩國企業相互赴對方開展投資合作。

德國總理蕭茲：訪華不會忽視爭議

蕭茲是新冠疫情全球爆發僅三年來首位訪問中國的西方國家政府首腦，也是中共20大確認習近平繼續連任之後首位到訪的西方政要。媒體注意到，雖然沒有戴口罩，但習近平與蕭茲沒有握手，且雙方與會者相對就坐於隔開的兩列長桌，保持了「安全距離」。

烏克蘭、台灣、人權

同習近平會面後，蕭茲與中國總理李克強進行了會談。在會後雙方共同的記者會上，蕭茲表示，希望中國運用其對俄羅斯的影響力，為盡快結束烏克蘭戰爭做出努力，還說他和習近平一致認為核威脅是危險和不負責任的。李克強則呼籲烏克蘭衝突不能再進一步升級，並強調中國將繼續保持開放，保持對國際投資的吸引力。

對台灣問題蕭茲表示，德國將遵循「一個中國」政策，這也意味著任何對現狀的改變都必須是和平的、是協商一致的結果。他還表示，在會談中提請中國作為聯合國成員國履行保護公民人權的義務，他強調人權是「普世」價值，聯合國人權理事會就新疆人權問題發布批評性報告並不是「干涉內政」。

此外蕭茲還提到，中國同意批准在華的外國公民接種BioNTech/輝瑞的mRNA新冠疫苗。他稱與中方進一步討論了批准該款疫苗在中國上市的前景。

抵返大費周章

蕭茲在離開北京前，還出席一場德中企業家圓桌會議。此次隨蕭茲訪華的是一個德國經濟界代表團，成員包括大眾汽車（VW）、巴斯夫（BASF）、西門子和德意志銀行的董事會主席。

德國代表團的全體人員全程處於「防疫泡泡」中，這也是此次訪問時間超短的一個原因。德國政府專機一降落，進入機艙的第一個人是一位穿著全身防護服的「大白」領航員。與歡迎儀仗隊同時到達停機坪的，還有兩個移動核酸檢測站，德方人員須立即接受新冠檢測。只有蕭茲和他的貼身隨同可由隨行的德國醫生檢測。

代表團下飛機後，蕭茲的空客A340專機飛往韓國首都首爾。這樣機組人員就不必在北京接受隔離。周五晚上，在訪問行程結束後，專機再從首爾飛回北京，接蕭茲一行回國。

（綜合報導）

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