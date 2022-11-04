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以色列右翼總理回鍋 尼坦雅胡確定勝選
以色列1日舉行國會大選，3日完成計票，確定由鷹派右翼的內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）勝選。這是以色列4年來第5場全國大選。
內唐亞胡將領右翼政黨與極右翼盟黨組成聯合政府。
3日晚間，內唐亞胡向支持他的民眾致謝，以色列現任總理拉皮德也恭喜尼內唐亞胡，表示為了以色列人民與國家，他希望內唐亞胡能成功。
內唐亞胡領導的右翼聯盟拿下國會120席中的64席，其中內唐亞胡所屬右派聯合黨（Likud party）就拿下32席。
現任總理拉皮德（Yair Lapid）領導的中間派未來黨（Yesh Atid）贏得24席，成為國會第2大黨。
唐亞胡的勝利一部分歸功於他的極右翼盟軍：極端民族主義派宗教錫安主義黨（Religious Zionist），這次在國會拿下14席，成為國會第3大黨。其領袖班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）因反阿拉伯言論和主張驅逐不忠政客或民眾而吸引不少支持者力挺。
內唐亞胡曾擔任以色列總理長達15年，是以色列史上執政最久總理，他的眾多擁護者經常以「以色列之王」稱呼他，但也有不少以色列人認為他已掌權過久，仍有多起貪污訴訟纏身又向極右派日漸靠攏，對他頗為不滿。
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