快訊

提早終結交通黑暗期！ 交長：國1五堵到汐止主線11月7日全面通車

評／《流麻溝》是洗腦之作？他指電影顛覆「她們」的形象

MLB／太空人開轟加美技險勝先聽牌 韋蘭德世界大賽終於贏了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北韓若核攻美國或其盟邦 美防長：將「導致金氏政權終結」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國防部長奧斯丁，攝於3日。法新社
美國國防部長奧斯丁，攝於3日。法新社

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）與南韓國防部長李鐘燮3日舉行第54次美韓安保會議（SCM），會後發表了聯合公報，警告北韓對美國或其盟邦的任何核武攻擊將「導致金氏政權的終結」。

根據南韓韓聯社報導與聯合公報原文，奧斯丁對北韓試圖開發各種核子武器與運載手段表示擔憂，並重申美國利用全面防禦能力向南韓提供延伸威懾的堅定承諾，包括核子、常規與飛彈防禦能力，以及先進的非核武能力。

奧斯丁在聯合公報指出，任何針對美國或其盟邦跟夥伴的核武攻擊，包括使用非戰略性核武都「是不可接受的，將導致金氏政權的終結」。

衛報指出，上周發布的《美國國防戰略》（US National Defense Strategy）納入了類似的措辭，該文件在一部分寫到，「我方對北韓的戰略認識到其核子、化學、飛彈與常規能力所構成的威脅，特別是需要對金氏政權闡明，若其使用核子武器的嚴重後果…不存在金氏政權可以動用核子武器與生存下來的場景」。

韓聯社引述聯合公報指出，美韓雙方商定進一步加強同盟力量、情報共享、諮詢程序、共同規劃與實施等，以遏制和應對日益升級的北韓核武與飛彈威脅，並重申「必要時以及時與協調的方式，在朝鮮半島部署美國戰略資產，威懾北韓引發朝鮮半島安全局勢動盪的行為，並不斷尋求新措施」此一承諾。

美國 北韓 核武

延伸閱讀

美韓防長：為北韓不斷發展的核武與飛彈威脅做好準備

新加坡商人涉違反北韓制裁 美懸賞1.6億元追緝

美韓防長聯合聲明 重申維護台海和平穩定重要性

北韓疑發射「射程最遠」洲際彈道導彈 但以失敗告終

相關新聞

內唐亞胡陣營贏得以色列大選 加薩隨即射火箭彈

以色列兩天前改選國會，選舉委員會今天表示，前總理內唐亞胡及其右翼盟友明確勝選，拿下多數席次。消息公布幾小時後，軍方就宣布...

美韓防長聯合聲明 重申維護台海和平穩定重要性

美國國防部長奧斯丁今天與南韓國防部長李鐘燮舉行安全協商會議，兩人會後發表聯合聲明，關切北韓近來升高區域緊張的行動，也重申...

北韓射洲際飛彈 美韓延長軍演

南韓聯合參謀本部表示，北韓三日上午發射一枚洲際彈道飛彈與兩枚短程彈道飛彈，洲際飛彈研判試射失敗，三日晚間北韓又試射當天第...

歐洲人權法院創先例 認引渡台灣人到中國有風險

非政府組織「保護衛士」今天表示，波蘭法院先前同意引渡一名台灣人到中國，但歐洲人權法院10月6日一致認定，這可能會讓當事人...

男子染疫長達411天 英團隊分析病毒找到解藥

英國研究團隊今天宣布，他們透過分析COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者體內特定病毒遺傳密碼，成功治癒一名染疫長達...

日媒：日中擬安排岸田文雄與習近平11月中旬會談

日本產經新聞今天報導，日本和中國政府已開始安排日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平於11月中旬舉行會談

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。