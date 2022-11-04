巴基斯坦前總理遭槍擊 腿部中彈無生命危險

（德國之聲中文網）巴基斯坦前總理伊姆蘭‧汗（Imran Khan）週四（11月3日）在巴國東部參加一場反政府示威遊行時，車隊遭到襲擊。現年70歲的伊姆蘭‧汗右小腿中彈，但目前情況穩定，生命應無大礙。

根據路透社報導，醫生蘇爾坦（Faisal Sultan）表示，伊姆蘭‧汗已經脫離了危險。他告訴記者，最初的掃描和X射線顯示，伊姆蘭‧汗的腿部有子彈碎片。伊姆蘭‧汗的高級助理哈桑（Raoof Hasan）告訴法新社：「這是企圖要殺死他、暗殺他。」

伊姆蘭‧汗所屬政黨的巴基斯坦人民運動黨（PTI）發言人喬德裡（Fawad Chaudhry）向法新社表示，現場有6人被擊中受傷，1名支持者死亡。

新聞部長奧朗則布（Marriyum Aurangzeb）表示，一名嫌疑人已被逮捕。

事件經過

襲擊事件發生在距離巴基斯坦首都近200公裡的東部城市瓦茲拉巴德（Wazirabad），參加反政府示威的伊姆蘭‧汗，當時正率領車隊前往首都伊斯蘭堡，要求提前舉行大選。槍響當下，他正站在一輛集裝箱卡車的車頂，向數千名歡呼的支持者揮手致意。

現場目擊證人巴特（Qazzafi Butt ）告訴路透社：「我聽到一陣子彈聲，然後我看到伊姆蘭‧汗和他的助手倒在卡車上。」

在一段流傳網路的片段中，一名衣衫不整的男子表示：「我這樣做是因為（汗）在誤導公眾，我試圖殺死他，我盡力了。」該男雙手被綁在背後，似乎是在一個警察局裡。他說，他對遊行隊伍在每天5次召喚穆斯林前往清真寺祈禱時播放的音樂感到憤怒。新聞部長奧朗則布證實，該支影片是由警方錄製。

巴基斯坦警方尚未對這次襲擊發表評論。

伊姆蘭‧汗另一名高級助理烏馬爾（Asad Umar）發布錄像聲明稱，伊姆蘭·汗認為現任總理謝裡夫（Shehbaz Sharif）、內政部長薩瑙拉（Rana Sanaullah）和情報官員納西爾（Faisal Naseer）是這次襲擊的幕後黑手，不過沒有提供任何證據。

內政部長薩瑙拉在與新聞部長奧朗則布共同向記者否認了這些指控，並表示謝裡夫領導的聯合政府已要求進行獨立、可信賴的調查。剛剛結束訪華行程、回到巴基斯坦的謝裡夫譴責這起槍擊事件，並下令立即進行調查。

在一條推文中，巴基斯坦現任總統阿爾（Arif Alvi）也稱，這是「一次令人發指的暗殺企圖」。

美國譴責

這次襲擊引起了包括美國在內的國際社會譴責。在汗執政期間，美國與他的關係並不融洽。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在一份聲明中說：「暴力在政治中沒有容身之處，我們呼籲各方不要使用暴力、騷擾和恐嚇。」他說：「美國堅定致力於建設一個民主與和平的巴基斯坦，我們與巴基斯坦人民站在一起。」

現年70歲的伊姆蘭‧汗今年4月遭到議會不信任投票罷免，是該國史上首位遭議會罷免的總理。但他在巴基斯坦仍擁有大量的公眾支持。

伊姆蘭‧汗在20世紀70年代初首先作為一名板球運動員，吸引了國際社會的注意，並在2018年被厭倦了王朝政治的選民選出，擔任總理。但他對經濟的處理不當，以及與被指控幫助其崛起的軍方鬧翻，最終跌落下台。

（路透社、法新社）

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