法蘭克福設有中國警站？ 州警方稱尚未收到相關舉報

（德國之聲中文網）「德國政府決不容許外國在德國領土上行使國家權力，由此中國機構在德國不具備任何行使行政職權的權力。德國政府正在關注這個問題，並在聯邦政府內部進行統籌布署下一步措施」。這是上周聯邦內政部一名發言人對《商報》就媒體爆料中國在海外設立「警察站」的回應。

總部設在西班牙的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）今年9月在一份報告中說，北京在「五大洲的幾十個國家」設有海外「警察服務站」，包括在12個歐盟國家，其中一個服務站設在德國法蘭克福市。

這項嚴重指責涉及境外執法，是違反德國法律的行為。負責法蘭克福區域的黑森州刑警局對德國之聲做了以下澄清：該局對非政府組織「保護衛士」指控中國政府在包括法蘭克福等大城市設有警事服務站的相關報導知情，「目前，黑森州刑警局尚未收到與『中國警察站』以及『服務站』相關的刑事舉報。」

根據德國媒體調查，德國警方不僅對指控報導的內容知情，同時，對「警察機構」在德國境內存在，也是知情的，安全部門對此做了專門性研究。據「每日新聞」（Tagesschau）報導，德國安全部門認為，一些僑領，即中國方面的警務代表，通過微信群以及視頻會議組織其工作；他們應該同中國公安部有著密切的聯絡。「每日新聞」向中國駐柏林使館發去的問詢沒有得到回復。

熱心僑胞？警察站？

不過，以上指控中國在海外設有警察中心的報導均受到中國政府駁斥。中國外交部發言人趙立堅在11月2日的例行記者會上稱，這些機構不是「『警察站』或『警察服務中心』，他們從事的活動是協助當地有需要的中國公民在線辦理中國駕駛證期滿換證體檢服務」。這位中國外交部發言人還稱，參加的人員是「熱心僑胞，不是中國警務人員」。

中國官媒中新網於2022年1月曾經報導過「首批30個福州警僑事務海外服務站設立 涉21個國家25個城市」的消息，稱這些與「海外110報警服務台」相互配合的機構工作內容，包括機動車駕駛證到期換證以及延長居民身份證等問題。根據報導，這些服務站是因應疫情、僑民無法返鄉而建立起來的。

比這更早的2018年，中新網還報導過浙江省青田啟動警僑驛站海外服務中心的消息。報導透露，當時青田已在西班牙馬德裡、巴塞羅那、瓦倫西亞、意大利羅馬、米蘭、佛羅倫薩、法國巴黎、奧地利維也納、瑞典斯德哥爾摩、德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、匈牙利布達佩斯、捷克布拉格、巴西里約熱內盧、厄瓜多爾瓜亞基爾15個青田華僑比較聚集的城市設立服務中心。該服務中心的宗旨除了方便為僑民服務以及化解涉僑矛盾外，還包括「政策宣講」以及展開「涉外警務工作」，旨在「第一時間開展情報收集、會商，並開展救援和幫助」。

相關站點荷蘭已關閉，德國還在調查

至於熱心僑胞參與警僑事務海外服務站，是否介入警事或者領事活動？昨天荷蘭政府要求中方關閉受到指責的站點，理由是它們的存在沒有得到荷蘭政府的批准。這些站點的活動也正受到進一步調查。

而德國黑森刑警局對「中國警察站」的調查也在進一步推進，該局發言人告訴德國之聲，「黑森州各安全部門對所有相關指控非常重視，並頻繁地對它們進行評估。該局同下屬的7個地方警察局的專業部門以及黑森州憲法保護局密切的合作與交流，每個警局都在晝夜接收公民提供的相關線索。」

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