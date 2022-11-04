首爾地鐵安全亮紅燈？ 尖峰時段擁擠程度不輸梨泰院

南韓電信商SKT於3日公布的數據表明，首爾地鐵通勤尖峰時段的人潮擁擠程度，與梨泰院萬聖節發生踩踏悲劇時不相上下，引起外界對地鐵安全的關注。

韓國前鋒報報導，SKT在8月1日至10月31日收集的資料顯示，下午6時40分左右的下班尖峰時段，首爾地鐵1號線行經九老站時的載客量達到列車容量的252％，寫下今年第1季來列車行經首爾各地鐵站所企及的最高水準。

根據首爾地鐵線上雜誌，一節車廂可運載160人，這意味著在最繁忙時段，首爾地鐵1號線的一節車廂會擠進約403人，而車廂空間約60.84平方公尺，相當於尖峰時段每平方公尺就塞了6.6人。

相較下，警方估計10月29日當晚1,000~1,200人擠在梨泰院的斜坡窄巷，該區域總面積180平方公尺，相當於每平方公尺塞了5.6至6.6人。

首爾地鐵的擁擠問題還不僅限於單一車站。SKT數據也表明，銅雀站等乘客流量大的地鐵站，尖峰時段的載客量也高達列車容量的230％。

SKT自2021年起開始追蹤通勤族數據。