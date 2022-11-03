G7外長齊聚德國 在俄烏和中國問題上尋求一致

（德國之聲中文網）這次在德國西部城市明斯特舉行的G7外長會議，正值俄烏戰爭持續以及美國中期選舉即將登場的背景下。在下周的美國中期選舉中，共和黨可能贏得對國會的控制權，這也引起了人們對美國援助烏克蘭可能受限的擔憂。

美國國務院的一位高級官員說：「對我們來說，這次七國集團部長級會議是在一個重要時刻召開的。」他指出，該集團「一直是一個重要的協調機制」。

在為期兩天的會議中，七國集團的外長們將參加關於烏克蘭、中國、印太地區以及伊朗和非洲等問題的討論。

聚焦中國和台灣問題

在中國黨和國家領導人習近平於10月中共二十大連任後，此次的G7外長會議也會聚焦中國和台灣問題。

「外長們將討論台灣局勢......以及七國集團將如何加強與該地區國家的伙伴關係」，英國外交部在一份聲明中說。

據法新社報導，德國外長貝爾博克周四（11月3日）表示，在日本準備接任G7輪值主席國之際，七國集團準備承認中國是一個「競爭者」和「對手」。她在明斯特G7外長會議前說：「日本......反複指出這一點，認識到中國近年來的變化是多麼重要，中國不僅是國際問題上的合作伙伴，也是一個競爭對手，更是一個對手」。

據路透社報導，這位德國外長還表示，「關於中國，我們將討論如何避免重複在俄羅斯問題上的錯誤」。

G7外長可能也會討論德國總理肖爾茨周五的訪華之旅以及他最近做出的允許中資入股漢堡港這一有爭議的決定。批評者指責肖爾茨在面對一個日益強硬的專制國家時，繼續將德國的經濟利益置於更廣泛的安全關切之上。

英國外交部說，德國還邀請加納、肯尼亞和非洲聯盟參加這次G7會議，討論氣候變化、基礎設施、民主以及解決沖突和人道主義危機等問題。

這次的七國集團外長會議由德國作為該集團的輪值主席國主辦。這是德國城市明斯特自1648年簽署結束歐洲三十年戰爭的威斯特伐利亞條約以來，再次舉辦的重大外交聚會。

（路透社，法新社）

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