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民調：德國58%的民眾主張對華更為強硬

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《國際政治》雜誌委托民調機構Forsa進行的調查，發現58%的德國民眾主張對華更為強硬。 示意圖／路透
《國際政治》雜誌委托民調機構Forsa進行的調查，發現58%的德國民眾主張對華更為強硬。 示意圖／路透

德國的對華戰略還在起草當中，預計明年年中正式推出。德國公眾怎樣看待德中關系，最近《國際政治》雜誌委托民調機構Forsa進行的調查得出一些有參考價值的結論。

調查的問題是：即便經濟上受到負面影響，德國仍然應該更強硬對待中國？

對這個問題有3個回答選項，其結果如下：

A：是的。即便兩國經濟關系受到負面影響（58%，去年58%）

B：是的。但只對兩國經濟關系不產生負面影響的前提下（8%，去年16%）

C：反對。（23%，去年19%）

在該調查結果的基礎上，《國際政治》認為，雖然國際局勢危機四伏，德國公眾對德中關系的態度是穩固的。去年首次在調查中提出這個問題，同樣是58%的比例認為即便兩國經濟關系走向惡化，德國也應該執行更為強硬的對華政策。

回答B和C的比例今年較之去年有所變化，將不產生負面影響作為前提的比例去年是16%，今年降到8%；另一方面，反對對華更強硬的人數卻從去年的19%增至23%。

從德國東西部劃分來看，西部6成支持對華強硬政策，東部只有44%。

從政黨選民來看，右翼選項黨選民38%的比例同意對華強硬，是比例最低的；最支持政府實施更強硬對華政策的選民來自執政的綠黨（69%）和社民黨（66%）。

反對對華強硬的呼聲（C答案）最高來自選項黨選民（42%），接下來依次是聯盟黨（26%）、社民黨（20%）、自民黨（17%）、和綠黨（14%）。

（綜合報導）

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德國 民調

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