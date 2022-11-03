北韓疑發射「射程最遠」洲際彈道導彈 但以失敗告終

據韓聯社報導，南韓分析認為，北韓周四（11月3日）早上發射的遠程彈道導彈為最新型「火星-17型」洲際彈道導彈（ICBM），導彈完成級間分離後未能正常飛行，發射以失敗告終。日本方面的官員也表示，北韓發射的這枚導彈可能是洲際彈道導彈，即北韓射程最遠的武器。

北韓周四還發射了兩枚短程彈道導彈。此外，北韓在本周三至少發射了23枚導彈，是單日之最，其中包括一枚首次在南韓海岸降落的導彈。

據路透社報導，北韓周四的導彈試射曾一度引發日本中部和北部部分地區居民尋求庇護的警報。日本政府最初警告說一枚導彈飛過日本上空，但東京後來澄清這是不正確的。

日方表示，在日本海上空失去了這枚被認為是洲際彈道導彈的追蹤，這促使該國政府糾正其關於導彈飛越日本的說法。

日本退役海軍副司令、前日本海上自衛隊艦隊的小田洋次說，對該彈體失去雷達追蹤，表明其發射失敗，應該已經解體。他補充說，雖然彈頭落在朝鮮半島和日本之間的海域，但碎片會以高速飛行，仍可能經過日本上空。

據南韓和美國官員稱，北韓今年已經有幾次失敗的洲際彈道導彈試驗。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在一份聲明中說，美國譴責北韓的洲際彈道導彈發射。他說：「這次發射明顯違反了聯合國安全理事會的多項決議。」

在發射之前，平壤要求美國和南韓停止大規模軍演，說不能再容忍「這種軍事上的輕率和挑釁」，並表示最近一連串的導彈發射等軍事活動是對這種演習的抗議。

美國及其區域盟友南韓正在進行大規模的空中演習，數百架南韓和美國的戰機，包括F-35戰鬥機，上演了全天候的模擬任務。

南韓空軍在周四的一份聲明中說： 「在當前因北韓挑釁而不斷升級的安全危機下，韓美聯盟的強大聯合防御態勢是必要的」。

（路透社，韓聯社）

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