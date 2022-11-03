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上榜後首度受訪…面對記者連7問 小室圭「這反應」被罵爆
日本朝日電視台報導，前公主真子夫婿小室圭上月終於通過美國紐約州律師資格考試，近日在上班途中首度受到記者訪問。但小室圭戴著耳機，始終不發一語，也沒有點頭致意。網友砲轟小室圭「太跩」、「沒禮貌」，但也有人認為小室圭的舉措並無不妥。
影片顯示，記者先是對小室圭表示，「這次真是恭喜」，接著問「是否有和真子公主一起慶祝」等七個問題。但小室圭都保持沉默。
網友對此砲轟，「太跩」、「從這次小室圭的反應看，他真的能成為未來日本天皇的姊夫嗎？」，但也有人表示小室圭沒有義務回應記者的問題。
小室圭さん “合格後初”メディア前に姿…問いかけに終始無言— テレ朝news (@tv_asahi_news) 2022年11月1日
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