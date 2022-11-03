烏干達要發展石油 盼得到中國大陸金援

為了爭取中國的資金，非洲國家加緊開採石油資源！烏干達當局日前表示，目標於2025年中以前就開始商業開採國內的石油，並將中國視為重要的投資人。鄰國坦尚尼亞也與該國合作，前往中國洽談，預計不久就會有資金挹注。

向中國尋求資金

《半島電視台》報導，烏干達能源部長桑塔姆表示，「希望在2025年4月之前，就能看到國內產出第一批石油」。該石油開採計劃牽涉到烏干達與坦尚尼亞兩國，目前正苦於建設資金的來源。

對此，桑塔姆信心表示，「很快就能為該計劃獲得資金」，因為坦尚尼亞總統哈桑預計很快就會前往中國，完成資源的規劃與討論後，應該就能順利獲得資金。但她也說，除了中國之外，也希望得到歐洲或美國的投資。

傷害國家公園

今年2月，法國能源公司道達爾與中國海洋石油已經在烏干達西部油田已有的投資規劃。但因為原先規劃的管道路線有穿越國家公園，引發歐盟呼籲，敦促道達爾應將該地區的石油開發計劃延後一年，並找尋替代路線或發展可再生能源。

《金融時報》報導，隨著世界對化石能源產業的審查愈來愈嚴格，道達爾也面臨指控，認為該企業大幅低估自身的碳排放。根據綠色和平組織評估，道達爾2019年的碳排放量大概是16億噸，但該公司自行揭露的報告卻僅有4.55億噸。

目前隨著全球能源轉型的趨勢，如道達爾、殼牌與英國石油等化石燃料產業都承諾會減緩對環境的影響，但遲遲未見具體的作為，導致許多環保團體高度警戒這些企業的作為，與化石燃料開發的項目。

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