叛軍解除武裝 衣索比亞內戰終畫句點

耗時兩年的衣索比亞內戰終於結束！衣索比亞政府2日與提格瑞解放陣線，在非洲聯盟的見證下簽署停戰同意書，解放陣線做出重大讓步，同意解除武裝。由於衣國總理阿比的修憲案，讓提格瑞省不滿權利受侵害，因此與政府爆發衝突，期間因政府封鎖還引發人道危機，大量民眾陷入飢荒、生活不便的困境。

叛軍就地解散

根據《英國廣播公司》報導，在非洲聯盟的調解下，衣索比亞政府與提格瑞解放陣線（TPLF）於2日於南非正式簽下停戰協議，結束2年多的對峙。雖然雙方在衝突期間有多次停戰共識，但這次應該是全面的結束，TPLF確定要先全解除武裝，衣索比亞政府也會恢復當地電力、公共建設服務的能力。

聯合聲明中提到，衣索比亞只能有一支國家的軍隊，未來提格瑞相關部隊將會整編到政府軍中。衣索比亞總理阿比表示，這次停戰協議是非常有意義的，將會全力執行條約的規範事項。聯合國秘書長古特雷斯也強調，這是衣索比亞和解的重要進展，希望讓受到戰爭影響的民眾儘速恢復日常生活。

衝突損耗甚鉅

由於阿比上任後推動修憲案，將地方的權利收回，因此引發提格瑞省的不滿，並組織武裝部隊與政府對抗，雙方對峙超過兩年，其中還牽扯到鄰國厄利垂亞，各方都曾試圖為兩邊調解，但並沒有很成功，衣索比亞政府甚至將網路、電源通通切斷，試圖逼迫提格瑞陣線投降。

但《美國之音》提格瑞省境內最近也爆發嚴重人道危機，90%（約520萬人）民眾需要食物援助，3分之1的兒童營養不良，上萬人因衝突身亡，大多為平民，境內亟需恢復醫療與油電等重要基礎物資的援助。雙方過去還互相指控彼此有種族清洗、性暴力的嫌疑。

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