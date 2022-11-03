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北韓試射飛彈 拜登政府強烈譴責誓言捍衛美日韓安全

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

針對北韓3日試射彈道飛彈美國白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）表示，強烈譴責北韓試射洲際彈道飛彈，美國正和盟友夥伴密切協調評估區域局勢，美國將採取一切必要措施確保美國本土與日韓盟國的安全。

華森表示，北韓本周發射多枚飛彈，公然違反聯合國安理會多項決議，且不必要地增加區域局勢緊張，構成區域安全情勢不穩的風險；這項行動展現了北韓持續將其非法大規模殺生性武器和導彈飛彈計畫，置於北韓人民福祉之上，敦促各國譴責違法行為。

國務院聲明表示，美國與國際社會呼籲北韓停止進一步挑釁，展開持續和實質的對話，美國對保衛南韓和日本的承諾依然堅定如鐵。

美軍印太司令部也發布聲明表示，目前評估這項行動不會對美軍、領土和盟友構成直接威脅，美國會持續關注情勢。

美國 北韓 彈道飛彈

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