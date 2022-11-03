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美國與南韓外長通話 譴責北韓發射飛彈挑釁

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2日和南韓外交部長朴振通話，根據國務院轉述通話內容，布林肯表示美國將採取必要行動確保盟友安全，並繼續努力限制北韓發展非法彈道飛彈與大規模殺傷性武器計畫。

國務院表示，布林肯與朴振強烈譴責北韓無視聯合國安理會多項決議，發射飛彈嚴重破壞區域穩定，美國重申對南韓堅定如鐵的承諾，將追究北韓持續挑釁的責任。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）2日表示，北韓的行徑對於駐紮在區域的美軍尚未構成立即威脅，美國會確保有能力捍衛盟友。

北韓2日朝兩韓海上緩衝區發射至少23枚飛彈，其中1枚短程彈道飛彈向南飛過朝鮮半島東部海域的「北方界線」（NLL），是1953年韓戰停戰以來首次發生北韓飛彈越界，南韓總統尹錫悅斥為「具體的侵略領土」。

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