白宮：北韓正以大量砲彈軍援俄羅斯

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）2日在線上記者會表示，北韓正私下提供大量砲彈給俄羅斯，用來投入烏克蘭戰場。

美國向來主張反對各國軍援俄羅斯，並多次警告中國大陸不要「越界」；到目前為止，除了北韓，伊朗提供無人機等其他武器支持俄羅斯。

五角大廈9月表示，俄羅斯向北韓尋求支援。

柯比表示，北韓供應大量火炮彈藥，除了顯示北韓支持俄羅斯侵略戰爭，也表示俄國面臨軍事物資短缺。

美國掌握到，北韓取道中東和北非等第三國軍援俄國；美國還在嚴密監控情勢，以判定俄國是否真的收到這些物資。

「伊朗核北韓的軍援規模尚不足以撼動這場戰爭態勢。」柯比表示，美國會持續致力於供應烏克蘭安全需求。

此外，針對北韓在當地時間2日朝兩韓海上緩衝區射擊大量砲彈和飛彈，柯比說， 北韓的行徑對於駐紮在區域的美軍尚未構成立即威脅，美國會確保有能力捍衛盟友。