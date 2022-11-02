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美媒：歐洲加大購買南韓軍火力道 引發美國防工業不安
政治新聞網站Politico報導，歐洲近幾個月加大向南韓購買武器的力道，引發了美國國防工業不安。
報導指出，南韓正努力在國際武器銷售中扮演更重要角色，在歐洲獲得數十億美元防務合約。儘管南韓國防公司以前曾與歐洲國家合作，但跟波蘭今年夏天與秋天跟南韓國防公司簽署的武器供應協議相比，之前的小額合約顯然黯然失色。
波蘭正從南韓購入K2戰車、K-9自走炮、FA-50輕型戰機等武器，累計訂單金額達88億美元，其他歐洲國家也正在將效仿華沙做法。
愛沙尼亞國防軍司令哈雷姆中將9月底訪問首爾參加韓國國防產業展（DX Korea 2022）。 愛沙尼亞已向韓華防務公司訂購18門K-9自走炮，加入土耳其、波蘭、芬蘭和挪威的行列。挪威正在考慮購買K2戰車。
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