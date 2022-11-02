以色列大選 內唐亞胡有望重新執政

（德國之聲中文網）從周三（11月2日）的計票結果看，前總理內唐亞胡和他的盟友可能以以色列歷史上最右翼的聯盟重新掌權。

大約85%的計票結果顯示，在以色列不到四年時間裡的第五次選舉中，內唐亞胡領導的保守派利庫德黨與其可能的極右翼盟友有望獲得議會多數席位。

「我們贏得了以色列人民的一張巨大的信任票，」內唐亞胡微笑著告訴在他的利庫德黨競選總部歡呼的支持者，「我們正在接近一個非常大的勝利。」73歲的內唐亞胡說，在這場以色列2019年以來的第五次選舉之後，他將建立一個「穩定的國家政府」。

出口民調顯示，本次競選中，極右翼政治人物本-格維爾（Itamar Ben-Gvir）和他領導的超級民粹主義的錫安主義黨的支持率激增。錫安主義黨目前預計將成為議會第三大黨。

中間派看守政府總理拉皮德領導的聯盟預計將位居其後。然而，隨著官方選舉結果的公布，情況也可能發生變化。最終結果預計將在本周晚些時候公布。

投票率達到1999年以來的最高水平

前總理內唐亞胡目前正因腐敗受審，他一直在尋求重返政壇。在執政12年後，他在去年被拉皮德領導的聯盟趕下台。

該聯盟聚集了八個政治派別，包括來自右翼和左翼的政黨，以及一個獨立的阿拉伯政黨。然而，這個聯盟的政治生命不長。分析家們預計，在由120名成員組成的以色列議會中，將出現激烈的競爭。

在以色列，受歡迎的政黨最終需要得到多個小黨的支持才能獲得多數選票。儘管人們擔心選民會感覺選舉疲勞，但截至當地時間周二晚上8點，投票率達到了1999年以來的最高水平。

這次選舉之前，被以色列佔領的約旦河西岸地區發生了持續數月的暴力事件。安全和通貨膨脹是選民心目中的首要問題。

政治分歧「似乎無法通過選舉來解決」

以色列民主研究所的政治學者拉哈特（Gideon Rahat）告訴德國之聲，激烈的競爭表明了以色列政治局勢的分裂狀態。

拉哈特說：「這告訴我們，以色列的政治是高度兩極化的，幾乎在兩個陣營之間平分秋色。」他補充說，目前以色列的選舉是「為政黨而不是為人民」。

他說，政治分歧和反複選舉「告訴我們，我們所面臨的問題似乎無法通過選舉來解決」。

（美聯社、法新社、路透社）

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