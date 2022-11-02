北韓挑在美韓軍演期間狂射飛彈並砲擊 華府該如何接招？

南韓與美國空軍的大型聯合軍演10月31日起一連舉行5天，北韓不甘示弱，2日從境內10個不同地點發射至少25枚飛彈，砲擊100多發，而且有1枚短程彈道飛彈越過兩韓「海上界線」，落入公海，創1953年韓戰停火以來首例。

「日刊體育」總編輯邊真一指出，北韓這次發射飛彈，除了數量之多和落點不尋常以外，還有一點值得注意，就是北韓以往對韓美軍演的反制措施都是在演習開始前或結束後才登場，這次卻是選在演習期間動手，顯示北韓已經鐵了心，對於美韓警告的「嚴重後果」根本不當一回事，而是以實際行動反制。

華府表示一直密切注視北韓武器的發展進度，事實是北韓在過去5年陸續研發出極音速飛彈和戰略導彈，而且勢不可擋。稍一不慎，兩邊可能就會擦槍走火。