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華人流亡人士致函 籲蕭茲放棄訪華計劃

德國之聲／ 德國之聲

11月3日，德國總理蕭茲將啟程前往北京，隨同他一起訪華的是一支經濟代表團。蕭茲將同中國黨和國家領導人習近平舉行會談。聯邦政府發表的一份聲明中稱："會談中心內容將圍繞德中雙邊關系以及氣候變化、俄羅斯的侵烏戰爭和東亞局勢等國際議題。"

聯邦政府的新聞稿中，人權沒有佔據重要位置。然而，在人權組織看來，蕭茲在北京公開談及中國的人權狀況，是非常重要的。受威脅民族協會的發言人辛德勒（ Hanno Schedler）在柏林一次新聞發布會上表示，德國總理訪華期間，不應忘記西藏和內蒙古的人權狀況，更不應忘記香港民眾被剝奪的新聞和言論自由。

辛德勒認為，尤為令人遺憾的是，此次訪華行程沒有在歐盟內部進行協調。他表示，只有整個歐盟團結起來，才能突顯人權議題的重要性。辛德勒認為，蕭茲此次同習近平會晤時，"想必只會蜻蜓點水般地順帶提及人權。"

人權觀察德國分部主任米歇爾斯基（ Wenzel Michalski）則將德中關系同俄烏戰爭進行了比較。他表示，從俄烏戰爭我們可以看到，"對人權議題無動於衷，等於放任這些國家為所欲為。"

他期望德國總理在同中國東道主舉行會談時，至少賦予人權議題和經濟利益同等重要的地位。不過，米歇爾斯基也表示，他對此並不樂觀。他說："蕭茲隨行人員中只有經濟屆代表，人權議題能否得到重視，就很值得懷疑了。"

維吾爾和華人流亡人士呼籲蕭茲放棄訪華計劃

世界維吾爾大會主席多爾昆·艾莎（Dolkun Isa) 此前就曾致函德國總理蕭茲，呼籲他取消訪華計劃。流亡德國的艾莎表示，他的母親已在中國的再教育營中死於非命，他的多個兄弟也都被判以重刑。艾莎強調，聯邦政府在其聯合執政協定中曾明確承諾，會更多地關注維吾爾境況。

艾莎說，德國總理此次率經濟代表團出訪中國足以說明，"德國將經濟利益置於人權之上。"世界維吾爾大會呼籲聯邦政府，履行道義及法律責任，"對中國政府的殘暴行徑采取應對措施。"

德國外交部長貝爾博克也呼籲蕭茲在訪華期間遵守聯合執政協定。這位綠黨籍外交部長目前正在烏茲別克斯坦訪問，她呼籲社民黨籍總理訪華期間要想"中國明確發出執政伙伴共同的信號。"

一些來自中國的反對派知識分子也呼籲蕭茲放棄訪華計劃。數碼傳媒機構Table.Media 發表的這份有一百多人簽名的公開信中寫道："蕭茲先生，請您不要訪問中國。"這份公開信的簽署人中包括1989年天安門學生運動領袖王丹和吾爾凱西以及2012年度德國圖書貿易和平獎得主、生活在柏林的流亡作家廖亦武。信中稱:"今天的中國已經不僅僅只是一個中央集權國家，它正在逐漸淪為以納粹為榜樣的專制政權。"公開信指控中國政府正在新疆、西藏和內蒙殘暴踐踏人權，並且在實施"種族滅絕"政策。

中國使館試圖對新聞發布會施加影響

北京的中共政權對言論和新聞自由的蔑視，千裡之遙的柏林聯邦新聞發布會(BPK)也有了切身感受。聯邦新聞發布會是一家政治上完全獨立的機構，成員包括數百名從事聯邦議院新聞報道的記者。該組織會定期邀請聯邦政府、組織團體以及各政黨代表出席新聞發布會。

德國總理蕭茲訪華前夕，聯邦新聞發布會也邀請人權觀察、受威脅民族協會以及世界維吾爾大會的代表在柏林同記者會面，陳述他們對此次訪華行程的期望。但此次新聞發布會開始之間，主持人發表了一份聲明："本次新聞發布會舉行前夕，中國大使館曾同我們進行過聯系，這種行為令我們感到詫異。"

中方聯絡新聞發布會是出於什麼目的，這位主持人拒絕透露。但是可以想見的是，此次新聞發布會的內容會令北京極為不悅。

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