蕭茲訪華前夕 對華依賴起爭議

11月3日，德國總理蕭茲將率德國經濟代表團出訪中國。中國因疫情關閉邊境三年多之後，蕭茲將是到訪的第一位西方國家領導人。中國是德國最大的貿易伙伴。德國企業也在中國有巨額投資。

今年九月，德國化工巨頭巴斯夫在湛江投資建立了一座規模龐大的生產基地，截至2030年，巴斯夫將向這一生產基地總計投入一百億歐元。屆時，巴斯夫全球產量的三分之二將來自中國。德國汽車工業也加快了對華投資的步伐。今年夏季，聯合國發布了新疆踐踏人權以及使用強制勞工的報告之後，大眾仍拒絕關閉其設在新疆的工廠。路透社上周報道稱，大眾計劃投資20億歐元，同中國科技公司地平線機器人（Horizon Robotics） 建立合資企業。除此之外，中遠集團收購漢堡港部分股權的計劃，因事關德國敏感的基礎設施，一段時間來也在德國引起廣泛爭議。

盡管專家學者發出警告，德國內閣也持反對意見，但曾長年擔任漢堡市長的德國總理蕭茲仍批准了這筆交易。

台海危機暗藏風險

德國對俄羅斯的能源高度依賴，以至於俄羅斯公然違反國際法，對烏克蘭發動侵略戰爭後，令德國陷入尷尬境地。那麼，在對華關系問題上，德國會不會重蹈覆轍呢？前不久剛剛結束的中共二十大上，中國黨和國家領導人習近平在與會2300名代表的熱烈掌聲中，再度強調了"實現祖國統一"的決心。但事實上，台灣民眾對和中國大陸實現統一的熱情越來越低，更不願去接受中國共產黨的統治。但習近平對此顯然不感興趣，他說："台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事情，絕不容許外來勢力的干涉。"

柏林墨卡托中國問題研究中心（ MERICS）的專家認為，只要相關各方努力避免擦槍走火，避免激化事態，今後幾年內，台海不會發生戰爭。墨卡托中心的專家 Bernhard Bartsch表示："但一旦發生軍事沖突，中美兩大強國就都會卷入其中，而東亞地區對世界經濟的重要性，是東歐所無法比擬的。"

德國經濟的很多領域都將受到直接影響。中國在稀土和金屬行業，佔據全球壟斷地位。被歐盟定義為"至關重要的"三十種金屬中，有19種主要依賴中國的出口。智能手機、LED發光材料、電子發動機、太陽能電池板以及電腦芯片中，都會用到這些金屬。換句話說，德國的能源轉型在很大程度上是離不開中國的。

"減少主動的依賴行為"

盡管對華經濟依賴構成地緣政治風險，中國又存在嚴重的侵犯人權問題，但德國仍在不斷擴展其對華經貿關系。掌控德國外交部、經濟部的綠黨呼籲德國應當吸取德俄關系的教訓，減少對中國的經濟依賴，以免有朝一日陷入被勒索要挾的危險境地。而德國情報部門前不久也發出警告稱，德國已經陷入了對某個突然變得不很友善的強國"令人痛苦的依賴境地"。

聯邦議院人權及人道援助委員會基民盟籍主席勃蘭特（ Michael Brand）上周剛剛出訪過台灣。他表示："如果我們不想逐步失去我們的自由，那麼，我們就應逐步擺脫這種自找的依附關系。"他說，中國正在全球範圍內貫徹其專制主義訴求。美國已經開始了減少對華依賴的步驟。前不久，美國實施了對中國嚴格的芯片出口限制。蘋果公司也計劃逐步擴建在印度和越南的生產基地。

新的"中國戰略"會起到什麼作用？

德國政府宣布，將在2023年推出新的中國戰略，該戰略將比默克爾任內的對華政策更為強硬。德國外交部負責起草中國戰略事宜，而綠黨籍的外交部長貝爾博克上台伊始，就公開對中國的人權記錄提出批評，並強調中國是德國的"制度性對手"。事實上，社民黨、綠黨和自民黨在聯合執政協定中，就對新疆、香港和台灣問題以及捍衛印太海域自由的問題做出了批評性陳述，對中國來說，這些都是不願談及的敏感話題。但是，只要中德經濟關系發展良好，德國即將制定強硬對華戰略的說辭，就不會對習近平有任何觸動。

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