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一天內第二次！日本防衛省：北韓可能再度發射彈道飛彈
NHK報導，日本防衛省表示，北韓2日下午可能再度發射了彈道飛彈。
日本政府官員稱，他們正在監控情勢。
另據韓聯社報導，南韓聯合參謀本部稱北韓2日從江原道高城郡地區朝北方分界線以北的海上「緩衝區」發射了100餘發砲彈。
北韓2日早上發射超過10枚的各類型飛彈，其中一枚飛彈落入南韓領海附近。據報導，這是南北韓分裂以來，北韓首度向朝鮮半島東部海域北方分界線（NLL）以南發射彈道飛彈。
南韓總統尹錫悅抨擊此舉這對南韓領土實質性的侵害，並下令迅速採取行動。南韓軍方隨後派出F-15K與KF-16等戰機升空，並發射三枚空對地飛彈反制挑釁。
【NHKニュース速報】— NHKニュース (@nhk_news) November 2, 2022
北朝鮮 弾道ミサイルの可能性あるもの 発射の情報 海上保安庁#nhk_news https://t.co/POYwA7dwvS
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