一天內第二次！日本防衛省：北韓可能再度發射彈道飛彈

11月3日，德國總理蕭茲將率德國經濟代表團出訪中國。中國因疫情關閉邊境三年多之後，蕭茲將是到訪的第一位西方國家領導人。中國是德國最大的貿易伙伴。德國企業也在中國有巨額投資。

2022-11-02 18:23