快訊

遭爆交往已婚男…高虹安批惡意指控名譽受損 要告周玉蔻

武漢居民收「靜默5天」訊息連夜逃離 深夜車龍堵塞畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一天內第二次！日本防衛省：北韓可能再度發射彈道飛彈

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
NHK報導，日本防衛省表示，北韓2日下午可能再度發射了彈道飛彈。資料照片。路透
NHK報導，日本防衛省表示，北韓2日下午可能再度發射了彈道飛彈。資料照片。路透

NHK報導，日本防衛省表示，北韓2日下午可能再度發射了彈道飛彈

日本政府官員稱，他們正在監控情勢。

另據韓聯社報導，南韓聯合參謀本部稱北韓2日從江原道高城郡地區朝北方分界線以北的海上「緩衝區」發射了100餘發砲彈。

北韓2日早上發射超過10枚的各類型飛彈，其中一枚飛彈落入南韓領海附近。據報導，這是南北韓分裂以來，北韓首度向朝鮮半島東部海域北方分界線（NLL）以南發射彈道飛彈。

南韓總統尹錫悅抨擊此舉這對南韓領土實質性的侵害，並下令迅速採取行動。南韓軍方隨後派出F-15K與KF-16等戰機升空，並發射三枚空對地飛彈反制挑釁。

彈道飛彈 北韓 南韓

延伸閱讀

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

北韓連射12枚飛彈！南韓急派戰機升空「射3枚飛彈」回敬

北韓至少射10枚飛彈！其中一枚落入近南韓領海 尹錫悅批「侵害領土」

又來！南韓軍方：北韓再朝東海發射不明彈道飛彈

相關新聞

北韓一天內至少射彈25枚 南韓與美日通話譴責

南韓合同參謀本部表示，北韓今天在10餘小時內4度發射共25枚飛彈；南韓當局今天與美國、日本對北韓代表通話，強烈譴責北韓違...

中國駐英領事人員對港人施暴 曾在斐濟毆台灣官員

澳洲廣播公司（ABC）今天獨家披露，在英國對香港民主抗議人士施暴的中國外交人員之一高連甲，兩年前也涉嫌在斐濟大鬧台灣國慶...

印度吊橋突斷逾百死 檢方認定問題出在修橋包商

印度西部古茶拉底省（Gujarat）一座吊橋10月30日突然斷裂，造成100多人喪命。印度檢方認為問題出在整修吊橋的包商

李顯龍會晤中國副總理韓正 盼美中關係穩定

新加坡總理李顯龍今天與來訪的中國國務院副總理韓正會晤。李顯龍表示，兩人討論了區域及國際議題，他並強調新加坡期盼美中關係能...

北韓試射彈道飛彈 日本研判一枚以低高度短程飛行

日本政府防衛省今天表示，北韓今天下午4時左右從境內東岸附近朝東方試射至少1枚疑為彈道飛彈的物體，以極低的最高高度約50公...

蕭茲訪華前夕 對華依賴起爭議

11月3日，德國總理蕭茲將率德國經濟代表團出訪中國。中國因疫情關閉邊境三年多之後，蕭茲將是到訪的第一位西方國家領導人。中國是德國最大的貿易伙伴。德國企業也在中國有巨額投資。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。