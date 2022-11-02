美媒：中美船只曾在近美公海對峙

今年夏天，當中國向台灣附近海域發射導彈以抗議眾議院議長佩洛西對該島的訪問時，在太平洋的另一個角落，一場截然不同的地緣政治對峙正在形成。

數千英裡之外，離厄瓜多爾的加拉帕戈斯群島不遠，一艘全副武裝的美國海岸警衛隊船艦駛向幾百艘中國魷魚捕撈船組成的船隊。其任務是：檢查船只是否有任何非法、未報告或無管制的捕魚跡象。

在公海上登船是一項完全合法的手段，雖然類似案例很少發生，但任何海上力量都可以藉此保護海洋中受威脅的魚類資源。

在這個案例中，幾艘漁船的中國船長做了一些意想不到的事情。3艘船飛快撤離，其中一艘轉彎咄咄逼人地朝海岸警衛隊的詹姆斯號船轉了90度，迫使美國船只采取回避行動以避免遭衝撞。

美國海岸警衛隊說：“大多數情況下，他們想避開我們。”詹姆斯號上級別最高的執法官員斯托維斯（Hunter Stowes）中尉說：“但我們能夠有效地展開行動，所以整個過程都很安全。”

但這次公海上的對抗仍存有違反國際海事協議的風險，美方認為這是一個令人不安的先例。因為這是美國海岸警衛隊有史以來第一次執行打擊東太平洋非法捕魚作業的任務。

從未披露的細節

美聯社從海岸警衛隊和6名談到該事件的美國非軍事官員那裡重新梳理了這一從未報道過的事件細節。被訪者要求匿名，以避免損害迫使中國制裁這些船只的多邊進程。

中國的外交官們雖然指責美方行為不妥，但尚未進一步指出美方何項行為不妥。

促使美國海岸警衛隊進行此次史無前例航行的原因是，拉丁美洲的活動人士及政府對中國遠洋漁船在當地海域的活動日益憂心。

中國遠洋捕魚船隊在全世界規模最大。2009年以來，發現懸掛中國國旗在南太平洋捕魚的的船只數量不斷增加，去年激增了8倍，達到476艘，作業時間有時連續數月。

同時，中國的魷魚捕撈規模從7萬噸增加到42.2萬噸。部分科學家建議，這種捕撈力度不應持續。

正如去年美聯社的一項調查所揭示，中國船隊中有一些海產品行業中最惡劣的慣犯，具有虐待勞工、非法捕魚和違反海事法的長期記錄。

美聯社指出，中國附近的魚類資源枯竭後，在美中兩個超級大國之間日益激烈的競爭推動下，為確保獲得世界上日益減少的自然資源，中方的捕魚船隊被吸引到美洲周圍的公海上，而美國在該海域那裡長期佔主導地位。

美方於今年8月進行了為期10天的非法捕魚巡邏，起初一直保持沉默。一個多月後，海岸警衛隊發布了一份簡短的聲明，慶祝成功完成任務，並附有確實設法成功登上了兩艘船的照片。但它沒有提到另外3艘逃跑的船只，也沒有提供任何關於船只來源國的線索。美國海岸警衛隊在與美聯社的談話中堅持這一立場。

中美之間的外交角力

中國並沒有被忽視此事件。美國官員稱，幾天之內，北京就提出了正式的書面抗議。此外，當美國大使伯恩斯（Nicholas Burns）因議長佩洛西訪問台灣一事被中國外交部緊急召見時，也被問及相關事宜。

中國外交部告訴美聯社，它對非法捕魚是零容忍的，並稱美國是在藐視國際規則，未經授權便進行檢查，且不遵守新冠防疫規定，可能威脅到海員的生命安全。

“美國的行為是不安全、不透明和不專業的”，中國外交部在給美聯社的一份聲明中說。“我們要求美方停止其危險和錯誤的檢查活動。”

對此，美國海岸警衛隊提出異議，稱所有登船小組的成員除了已經接種疫苗外，所有登船小組成員都戴著口罩，手套和長袖。

拜登政府還報告了在兩艘船上發現的可能違規行為，並向南太平洋區域漁業管理組織（SPRFMO）報告。該組織由包括中國和美國在內的16個成員國組成，負責確保在5300萬平方公裡的海域進行可持續的捕魚。

最嚴重的指控之一是針對中方的“永航3號（音）”，這是一艘用於將水產運回中國的冷藏貨船，以便小型船只能夠在海上停留更長時間繼續捕撈。該船是逃避美方海岸警衛隊巡邏檢查的船只之一。該船當時掛出了巴拿馬的旗幟，卻沒有服從巴拿馬海事當局的直接合作令。為了掩蓋活動，一些船只，特別是冷藏貨船，常常掛著其它國家的旗幟，但卻在中國接受命名、管理和停靠。

按照過往案例，中國的共產主義政府不太可能懲罰一支由3000艘遠洋漁船組成的船隊。它認為這是中國日益增長的海軍實力的延伸，並以慷慨的國家貸款和燃料補貼來促進其發展。

同時，美方海岸警衛隊的巡邏是經過精心策劃的。根據斯托維斯中尉的表態，美國在一年多前就警告過相關國家的漁業官員，稱美方打算在該地區進行登船檢查，並提交了文件，其中顯示船員將攜帶的徽章以及海警船將懸掛藍白格子旗的照片。

根據現行規則，在南太平洋捕魚的成員國家可以互相檢查對方的船只。其他的5個國家，包括智利和新西蘭，也已經提交了類似的文件。

美中地緣競爭升級的跡象

美國海巡船斯托維斯中尉指出 ：“僅僅是我們在該海域出現進行檢查就是一種聲明”，海上檢查被視為一種重要工具，以核實漁船是否遵守以下規則，包含杜絕強迫勞動、避免使用有害環境的漁具，並以保護鯊魚等受威脅物種為目標。

中國一再阻撓在南太平洋加強檢查程序的努力；最近一次阻撓發生在2021年。中國認為，如果允許海上巡邏隊攜帶槍支，漁民將面臨危險。

2011年一致通過的規則以1995年的聯合國條約為指導，該條約被稱為《魚類種群協定》，允許檢查員使用有限的武力來保證安全。

美聯社在報道中分析稱，中美在太平洋海域因捕魚發生沖突，也是兩國之間地緣政治競爭可能升級的跡象。

一位官員告訴美聯社，美國國務院向中國發出了一份措辭嚴厲的外交聲明，提醒北京履行國際義務，以及其遠洋船隊長期以來虐待和侵犯勞工的記錄。

拜登政府正權衡在即將於厄瓜多爾舉行的漁業管理組織會議上，是否會尋求將這些船只列入非法捕魚的黑名單，並禁止其返回南太平洋。

（美聯社）

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