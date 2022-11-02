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丹麥選舉出爐 總理挺過政治爭議

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

丹麥現任總理佛瑞德里克森雖涉及殺貂案爭議，但選民仍願意支持，她有機會可以繼續執政！丹麥選舉結果1日出爐，佛瑞德里克森所屬社民黨獲得50席，中間偏右的丹麥自由黨獲得40席，綠黨獲得15席，同樣中間偏右的溫和黨則獲得17席。外界預期社民黨可望組成聯合內閣繼續執政，但在179席中剛好過半。

首次中間派組成執政

根據《衛報》報導，丹麥大選1日開票結果已近尾聲，由總理佛瑞德里克森率領的中間偏左聯盟預計將獲得85席，反對黨組成的「藍營」則獲得73席，執政聯盟再加上少數族群議員席次可望獲得179席的過半數89席，佛瑞德里克森繼續執政的機率很大。

不過這也將會是丹麥首次以中間派組成聯合政府，打破過去左右輪替執政的現象，而其中前總理拉斯穆森領導的溫和黨將成為「造王者」，未來決定內閣相關施政時將會是關鍵的力量。而此次選舉也凸顯民粹主義的衰退，過去曾掌握20%席次的民粹主義政黨丹麥人民黨這次僅獲得3%席次。

殺1350萬隻貂惹議

佛瑞德里克森在2019年就任時，是丹麥有史以來最年輕的總理，但因為她在新冠疫情爆發時，下令將境內農場所養的1350萬隻貂屠宰，以避免疫情傳播，卻引發輿論認為該行為未經過國會合法授權，且對於丹麥貂農造成毀滅性的損失，也讓她6月面臨國會不信任投票下，必須提早進行改選。

丹麥向來屬於多黨制，國會179名議員由14個黨派與無黨籍組成，《Politico》提到，此次選舉討論議題廣泛，從減稅、通膨、到增僱醫護與烏克蘭議題都在範圍中，雖然佛瑞德里克森被迫提前大選，但社民黨的席次反而從48席成長至50席，凸顯反對黨此次逼宮並沒有很成功。

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丹麥 社民黨

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