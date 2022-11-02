勸中國上談判桌 華盛頓憂核武發展失控

美國高級官員周二（11月1日）表示，盡管有60年前古巴導彈危機的教訓，但中國對於討論減少核武器帶來的風險沒有興趣。中國國家主席習近平上個月才表示，北京將加強其戰略威懾力量。

五角大樓稱，中國正在進行核力量的大幅擴張，並正朝著到2030年擁有1000枚核彈頭的方向發展。但北京長期以來一直抵制與華盛頓的軍備控制談判，認為美國已經擁有更大的武庫。

負責軍備控制、核查和履約的副助理國務卿貝爾（Alexandra Bell）告訴大西洋理事會（Atlantic Council），盡管美國做出了努力，但華盛頓和北京仍未開始就這一問題進行接觸。

貝爾說：「作為第一步，我們真的希望與他們就彼此的理論、危機溝通、危機管理進行對話」，並指出華盛頓與俄羅斯進行這樣的會談已有幾十年。

她也提到：「我們與北京還沒有進入這個空間。因此，我們認為在開始對話方面還有很多工作要做。」

貝爾強調，今年是古巴導彈危機的60周年，中美「不需要重復這種情況」，所以需要在談判桌上直接進行對話。

中國准備擴張核武？

美國空軍大學(US Air University)轄下的中國航空航天研究所(China Aerospace Studies Institute)10月24日公布《解放軍火箭軍組織》(PLA Rocket Force Organization)報告，披露中國火箭軍的部署，包括基地座標。

報告顯示，中國火箭軍（PLARF）目前轄下共有9處基地，其中6處負責各類彈道導彈作戰。分析研判，自2017年以來，中國火箭軍看似增加了至少10個導彈發射旅，超過三成的增速恐為了大量生產核彈預做准備。

1966年成立的中國火箭軍，前身為「第二炮兵部隊」(PLASAF)，自2016年升格為解放軍的第四個軍種後，發展速度備受國際關注。中國火箭軍也陸續強化裝備，如東風-21D反艦彈道導彈(ASBM)和射程更遠、威力更強的東風-41公路機動洲際彈道導彈(ICBM)，以及東風-17超高音速導彈(HGV)等。

其部隊規模也同步快速擴張，該報告指出，光是2017年至2019年間，中國火箭軍破紀錄地從29個旅增加到39個旅，擴張幅度達33%。相較10年前，中國火箭軍已從一支短程且易受攻擊的導彈部隊現擴編為擁有各類核武及常規武器的現代化部隊。

中美爭霸

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）去年在習近平和美國總統拜登通話後說，兩人已同意 「尋求開始推進關於戰略穩定的討論」。

但習近平在10月的共產黨大會上表示，中國將加強其戰略威懾力，這個詞通常被用來描述核武器。

美國國防部負責核與反大規模殺傷性武器政策的副助理部長約翰遜（Richard Johnson）告訴論壇，美國希望與中國就「更基本的事情」開始交流，而不是彈頭的數量。

他說：「如果那是北京給出的論據，我們並不要求討論數字......我們說的是，讓我們討論為這種關系設置一些護欄，以便我們不會出現不必要的危機。」

約翰遜補充說，如果北京不願意進行雙邊接觸，可以通過國際原子能機構宣布其用於民用目的鈈庫存，來「展示其核建設的一些透明度」。

中國方面，被問到美國國防部公布《2022年美國防戰略報告》，認為中國對美國家安全構成「最嚴重的系統性挑戰」。外交部發言人趙立堅表示，報告「充滿冷戰零和思維和唯我獨尊的霸權邏輯」，稱其「暴露了美方為遏制打壓中國刻意編造借口的險惡用心」。

（路透社等）

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