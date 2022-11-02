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以色列大選出口民調出爐！前總理內唐亞胡有望回鍋掌權

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
以色列1日舉行國會大選，根據出口民調，前總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的右翼聯盟以些微優勢取得過半席位，讓他很有可能捲土重來再次掌權。路透
以色列1日舉行國會大選，根據出口民調，前總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的右翼聯盟以些微優勢取得過半席位，讓他很有可能捲土重來再次掌權。路透

以色列1日舉行國會大選，根據出口民調，前總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的右翼聯盟以些微優勢取得過半席位，讓他很有可能捲土重來再次掌權。

BBC報導，根據以色列電視台公布的出口民調，內唐亞胡陣營將在120個席位中拿下61至62席，右翼聯盟中的最大黨 「聯合黨」（Likud party）將獲得31席，至於現任總理拉皮德（Yair Lapid）領導的「未來黨」（Yesh Atid）預計將贏得22至24席。

這是以色列四年來第五次國會大選，此次選舉被廣泛視為支持或反對內唐亞胡的回歸。官方選舉結果仍可能與早期出口民調有落差，預計未來幾小時內會公布結果。

內唐亞胡是以色列在任時間最長的總理，連續執政12年後於去年被推翻，目前因被控貪腐而受審，但他否認自己犯罪。 他的右翼聯盟表示，他們將改革法律，意味著將停止對內唐亞胡的審判。

而右翼聯盟中的極端民族主義派宗教錫安主義黨（Religious Zionist）有望拿下14席，成為國會中的第三大黨。其領袖班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）因反阿拉伯言論和主張驅逐不忠政客或民眾而吸引不少支持者力挺。

但希伯來大學政治學家塔席爾（Gayil Talshir）警告，如果出口民調反映真實結果，以色列正在成為奧爾班（Viktor Orban）的匈牙利，該國最近被歐盟指責「選舉專制」。

以色列 民調

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