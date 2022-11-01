蕭茲即將訪華 德國外長：應制定一份新的中國戰略

德國總理蕭茲即將動身前往中國進行短暫訪問前夕，德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock，綠黨）敦促德國改變對華政策。正在中亞地區訪問的她在烏茲別克發言時明確表示：「我們德國政府制定一份新的中國戰略，因為中國的政治制度在過去幾年裡發生了巨變，所以我們也不能再沿用迄今的中國政策」

蕭茲預計將於本周五（11月4日）抵達北京，這是他擔任德國總理之後首次訪問中國。幾天前，德國內閣批准了具有爭議的中資入股漢堡港投資項。不過中遠集團最終收購的份額比計劃中的要少。反對者認為，投資案可能會讓德國更為依賴中國。

與烏茲別克外長諾羅夫會面後，貝爾博克表示，她希望蕭茲與習近平見面時會向對方明確表明德國政府的主要態度和立場：「總理決定了出訪的時間，現在重要的是，我們在聯盟協議中共同制定的政策信息，……在中國也能得到明確的強調。」

她接著補充說，蕭茲須向北京表明「公平競爭的問題、人權問題、對環境的影響問題，還有遵守國際法是進行國際合作的基礎」。

在最近結束的二十大上，習近平鞏固了自己的權力。外界預計，他也將在11月中旬前往峇厘島，參加在那裡舉行的G20峰會。德國總理蕭茲也會出席這次峰會。

貝爾博克提到了「紅黃綠」執政聯盟的三個政黨制定的執政協定。其中指出，中國在國際問題上既是伙伴，同時也是「競爭及體制對手」。

訪問中亞釋放合作信號

這次中亞之旅她先後拜訪了哈薩克斯坦和烏茲別克共和國。這兩個中亞國家過去曾是前蘇聯成員。她希望通過這次訪問釋放雙方合作的信號。這位德國外長強調了人權的重要性。其目的也是為了阻止中國和俄羅斯在該地區不受阻礙地擴大其影響力。

貝爾博克訪問了烏茲別克首都塔什干的一所開設德語課的學校，在烏茲別克大約有40萬人學習德語。

她在該國的行程還包括參觀一個礦山冶金廠。該國90％的白銀和20％的黃金產量在這裡開采。該公司也是前蘇聯最大的銅生產商。德國公司也是該企業設備和工程服務的供應商。與烏茲別克和哈薩克斯坦在重要礦產資源領域的合作，也是為了減少對中國的依賴性。

（德新社）

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