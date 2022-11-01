伊朗示威難平息 上萬人遭警方逮捕

伊朗抗議已延燒2個月，政府仍不願妥協！伊朗檢查總部31日宣布，在首都德黑蘭逮捕了1千人，未來將進行公開審判。伊朗因少女阿米尼之死引發眾怒，抗議聲浪持續2個多月仍未平息，西方許多國家紛紛祭出制裁，甚至要求世足禁賽。伊朗政府內部也針對抗爭處理爭辯，但目前政府仍由強勢派主導。

全國逮1.4萬人

根據《英國廣播公司》報導，伊朗檢察總部31日宣布，光是在首都德黑蘭就有1千人因涉及反政府示威遭到逮捕，這些人遭指控謀殺安全部隊，在境內進行破壞秩序的行為，未來將面臨公開審判。檢查總部並未宣布全國共逮捕多少人，但按照人權團體估計，應至少有1.4萬人遭軍警逮捕。

其中有許多青少年因參與抗爭遭到警方射殺，在這些青年的告別式後，許多民眾對政府更加不滿、群情激憤的上街抗議，也讓伊朗的抗議浪潮難以止息。據傳還有受害者的父母被迫在新聞上「宣布」自己的小孩是自殺身亡，並非遭軍警施暴，伊朗人權新聞社統計，至少有284人（45個幼童）因政府鎮壓身亡。

但伊朗司法部31日發表強硬聲明指出，任何想要推翻政權者，無論是否受外國資助，都將會毫不留情地逮捕、審判。伊朗革命衛隊也強調若抓到叛國者將處決，但許多民眾仍持續上街頭表達不滿，尤其在大學內許多學生集結成群，但據報有伊朗的安全部隊朝學生開火。

呼籲世足禁賽

9月16日一位22歲的伊朗女子阿米妮因未戴頭巾遭警方逮捕，過幾天就在牢中過世後，隨即引發民眾怒火而上街抗議，紛爭至今仍尚未平息，這對於伊朗政權來說是1979年伊斯蘭革命後最大的挑戰，伊朗最高領袖哈米尼指控此事受外國介入，並持續以軍警鎮壓抗議民眾。

《衛報》提到，德國總理蕭茲對伊朗的暴行表達不滿，加拿大也對伊朗進行制裁，烏克蘭則呼籲卡達不要讓伊朗世足代表隊比賽。據《衛報》觀察，在國際施壓下，伊朗高層針對抗議的處理態度也有分裂，但目前仍是鎮壓派佔有優勢。

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