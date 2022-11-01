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盧安達暗助叛軍 民主剛果恐啟戰端

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
盧安達遭爆料資助民主剛果境內叛軍，由於此因過去曾引發非洲大戰，也讓聯合國繃緊神經。（Photo by TobiJamesCandids on Wikimedia Commons）
盧安達遭爆料資助民主剛果境內叛軍，由於此因過去曾引發非洲大戰，也讓聯合國繃緊神經。（Photo by TobiJamesCandids on Wikimedia Commons）

俄烏戰爭的情節也要在非洲爆發？比鄰盧安達的剛果民主共和國（簡稱民主剛果）城市戈馬近日爆發嚴重抗爭，民眾不滿鄰國盧安達長期支持該國境內的M23叛軍，兩國關係瞬間降到冰點，民主剛果甚至將盧安達大使驅逐，並召回駐盧大使。聯合國目前正設法居中協調，避免非洲再啟戰端。

剛果盧安達歷史糾紛

根據《半島電視台》報導，上千名剛果民眾31日聚集在東部大城戈馬，呼籲該國政府與國際社會對盧安達進行制裁，嚴厲譴責這種干涉內政的行為。盧安達遭聯合國調查揭露，過去暗中支持民主剛果境內M23叛軍。由於剛果民主共和國於1998年至2003年的第二次剛果戰爭中，曾被盧安達入侵，因此這次也掀開歷史舊傷痕。

曼谷郵報》提到，民主剛果政府下令將盧安達大使驅逐，需48小時內離開該國，並將該國駐盧安達的代理大使召回表達抗議，原本要走馬上任的新大使也暫緩述職。盧安達雖表達歉意，但同時也不滿民主剛果升高對立態勢，盧安達軍隊也在邊境待命，防止民主剛果報復。

聯合國報告踢爆

M23叛軍是民主剛果境內眾多武裝勢力之一，原本要與政府和談並整編進民主剛果的軍隊中，但雙方後來談判破裂，M23在2021年底恢復武裝活動，持續在民主剛果東部作亂。盧安達長期被民主剛果指控暗中資助M23活動，雖然官方持續否認，但法新社揭露的聯合國調查報告指出，盧安達涉嫌資助M23，因此引發民主剛果高度不滿。

1996年至2003年的兩次剛果戰爭，都與剛果、民主剛果境內的叛軍，受到盧安達、烏干達等國資助推翻剛果政府有關，因此聯合國也在積極介入，避免第二次剛果戰爭爆發。此戰爭是非洲現代歷史上規模最大的戰爭，涉及非洲9個國家，20支武裝力量，超過百萬人被迫流亡，有「非洲大戰」之稱。

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剛果

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