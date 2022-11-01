東南亞疫情助攻 數位經濟突飛猛進

宅經濟發燒！最新報告指出，受到疫情影響而帶動東南亞民眾上網率增加，預計今年當地數位經濟規模將突破2,000億美元大關，提早3年達陣，其中又以越南數位經濟成長居冠，規模可望達到490億美元。

網路人口超過4億人

據《外交家》報導，這份由Google、新加坡淡馬錫控股與貝恩諮詢共同合作的報告指出，在分析包括印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓與越南等6個國家，在當地網路用戶4.6億人中，有1億人在過去3年曾上網，因此，預計2022年數位經濟規模可望來到2,000億美元，比2016年當時預期的提早3年達成，而且比去年成長2成。

報告也指出，東南亞數位經濟成長速度將是GDP的2倍，2030年甚至可以衝到1兆美元。

另外，歷經多年加速後，數位採用成長率已正常化，主要的數位大廠也開始從爭取新的客戶轉移到與現有客戶更深互動，來達到使用率增加與價值提升的效果。

創造新的就業機會

除此之外，數位經濟也為東南亞創造了16萬個高技術的職缺並間接支撐近3,000萬個工作，平台也提供超過2,000萬家廠商及600萬家餐廳的線上業務增加。Google副總戴維斯表示，「雖然未來2~3年內提高獲利與保持成長動能是當地業者首要任務，但確保數位經濟能在有利環境及社會永續的方式成長也同等重要」。

據《CNBC》報導，目前東南亞網路用戶人數仍持續增加，2022年新增2,000萬人，總人數來到4.6億人。不過，增幅4%已經放緩，因為在疫情高峰期的2021與2020年分別還有10%及11%。

電子商務將持續成長

報告指出，電子商務持續加速成長，食物配送與線上媒體則已回到疫情前的成長幅度，旅遊及運輸業復甦仍需一段時間。

越南成長居冠

另外，從商品交易總額角度來看，越南到了2025年將成長31%居冠，從今年的230億美元來到490億美元，其次為菲律賓的350億美元。淡馬錫代表方偉雄指出，「利率上升後，代表不惜一切代價要達到成長策略不再可行。在成本優化與收入成長之間找到適當平衡是所有公司都得解決的問題。」

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