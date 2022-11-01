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北韓將第7次核試 美國務院發言人：現在和未來都不承認北韓是擁核國
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）10月31日表示，美國在尋求朝鮮半島完全無核化的同時，無論是現在或未來，都不會承認北韓是擁核國家。
韓聯社報導，當被問及美國是否有可能承認北韓為核武國家時，普萊斯在記者會上說，「這不是我們的政策。美國的政策沒有變。我們對朝鮮半島的政策仍然是朝鮮半島完全無核化」。
普萊斯重申，美國仍願意在沒有任何先決條件的情況下與北韓對話。他表示，「我們當然希望看到朝鮮半島就此進行認真、實質性的對話。截至目前，他們還未這樣做。我們已明確表示，我們沒有進行對話的先決條件」。
普萊斯表示，「聽起來北韓可能處於不同立場，但我們相信，透過對話和外交，我們可以最有效地實現我們的最終目標，即是朝鮮半島完全非核化」。
普萊斯發表上述言論之際，外界普遍預計北韓將在近期進行第七次核試驗，普萊斯說，北韓繼續為核試驗做準備，「任何時候」都可能進行。
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