懼社群平台異聲 薩爾瓦多戒嚴濫捕？

使用臉書的人竟莫名被警察帶走？中美洲國家薩爾瓦多近期透過社群平台活動，展開大規模逮捕。該國已處於「戒嚴」狀態逾兩個月，超過55,000 人遭受逮捕。消息人士擔心，承辦人沒接受過辨識合法、非法的能力，容易濫捕。政府也希望維持戒嚴狀態，在高風險區域甚至訂下「逮捕配額」要求達標，更疑似出現支持政府行動的假帳號。

匿名舉報引擔憂

《國際非營利新聞組織Rest of World》報導，中美洲國家薩爾瓦多近期透過社群平台活動，展開大規模逮捕。該國已處於「戒嚴」狀態逾兩個月，超過55,000 人遭受逮捕，布格磊政府認為這是清除薩爾瓦多長年社會幫派暴力的必要手段。

受逮捕的沃爾伯家屬批評，當家人向警方詢問犯罪證據時，警員只出示臉書頭像。家屬說，臉書個人資料並不違法，「如果每個使用社群平台的人最終都會入獄，那沒有人可以逃過。」至今家人仍無法探望沃爾伯，然而使用社群評論向警方報案的狀況暴增，家人合理懷疑此情形也發生在沃爾伯身上。

透過社群媒體活動逮捕民眾是布格磊政府推動公民參與鎮壓行動的結果，自5 月起，薩爾瓦多警方開通了一條官方電話線，提供民眾匿名舉報「幫派份子」。人權組織與警方關係密切的消息人士擔心，接獲社群平台指控的承辦人沒接受過辨識合法、非法的能力，很容易傷及無辜。

逮捕竟有配額

薩爾瓦多於今年5月就已被《路透社》踢爆，以「逮捕配額」來維持政府希望的戒嚴狀態，在其所謂的高風險區域濫捕，強迫民眾招供。

有些指控甚至是透過標註警方公開發布的，貼文寫道：「親愛的警察，請停下來檢查所有騎摩托車的麵包小販。在村子裡，從早上 6 點開始，他們賣麵包，但也賣毒品」，但Rest of World記者認為，該帳戶可能是專門用於支持政府的機器人帳號。

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