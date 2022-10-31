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印度吊橋斷落上百人墜河 吳釗燮誠摯哀悼
印度西部古吉拉特州莫比鎮一座橫跨馬胡河吊橋，於台北時間30日晚間9時在舉行宗教慶典活動時，突然崩塌，目前已造成至少130人不幸身亡的重大意外事故。外交部長吳釗燮清晨代表我國政府與人民，向「印度台北協會」會長戴國瀾表達對罹難者及印度政府與人民的誠摯哀悼。
外交部同時也請我國駐印度代表處向印度政府表達慰問。戴國瀾對我國政府與人民的關懷表示感謝。
外交部指出，據我國駐印度代表處目前掌握的資訊，傷亡人士暫無台灣籍遊客、留學生或僑民。國人旅印度期間，倘有相關緊急求助需要，請撥打駐印度代表處緊急聯絡電話 ：+91-981-050-2610(印度境內請直撥：0981-050-2610)。
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