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前英相遭爆料：出差要旅館備冰白酒 喝咖啡和拍照很挑

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英國獨立報報導，前英相特拉斯出差旅費遭到質疑。擷自獨立報網頁
英國獨立報報導，前英相特拉斯出差旅費遭到質疑。擷自獨立報網頁

英國的獨立報報導，根據前英國首相特拉斯的新傳記，她在擔任外交大臣和國際貿易大臣期間出差海外，提出類似搖滾明星的要求。在野的工黨根據《料想不到：特拉斯意外崛起和迅速隕落的內幕》（Out of the Blue: the Inside Story of the Unexpected Rise and Rapid Fall of Liz Truss，暫譯）一書，質疑她海外差旅費的報支。

根據周日泰晤士報連載的摘錄，特拉斯要求她住宿旅館的冰箱裡要有蘇維濃白葡萄酒，午餐吃的貝果或壽司「絕不准加一點美乃滋」。她對咖啡的要求很高，雙份義式濃縮咖啡要裝在與澳式馥芮白咖啡用杯差不多大小的外帶杯裡。

她的前助理Kirsty Buchanan形容，特拉斯「一天大約要喝42,000杯義式濃縮咖，或在我為她工作時是這樣⋯⋯她會坐在那裡，吃一個超大的肉丸潛艇堡三明治或三個可鬆麵包當早餐」。

工黨的影子司法大臣Emily Thornberry質疑政府代表特拉斯做的具結聲明，表示將根據本書細節「深入挖掘」。Thornberry周日說，一直在向國際貿易部「尋求答案」，幾次出差的非旅費支出為什麼都是零。她周日推文表示：「國際貿易部聲稱，三次出差，總計兩個星期的海外行程，在旅館、餐點、飲料和其他費用上，特拉斯竟然沒花一分錢，。」她補充說，「由今天刊出的摘錄，你能判斷那有多少可信度」。

衛報曾報導，Thornberry於9月末質疑，特拉斯2021年9月到2022年7月擔任外交大臣的11個月間，外交部公款開銷顯著增加，較一年前大增45%，這些錢基本上都花在用餐、美容美髮和購物裝潢等看似與外交工作沒有關聯的事項。Thornberry要求外交部說明部分細項支出。

這本新書還詳細說明，為了在海外出差時安排拍攝特拉斯想要的照片，花了多少時間和精力。一位消息人士表示，在日本東京澀谷區人行穿越道上拍照「非常危險」，四處都是車流，但特斯拉一張又一張的拍。

特拉斯

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