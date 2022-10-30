印度管控科技平台 要審核網路媒體內容

政府成為言論審查的「老大哥」！印度政府近日通過最新法規，成立專門的政府小組來審核社交媒體平台的內容，並提供民眾上訴機制，被外界視為抑制大型科技公司的舉措。但有非營利組織表示，如果審查方式不透明又武斷，恐怕使得官僚成為言論自由的制裁者。

自行審查平台言論

《半島電視台》報導，過往社交平台的言論審查都是由企業自行負責，但印度政府近期宣布新法規，政府可成立專門小組對社交媒體平台的內容提供上訴機制，這被認為是遏制大型科技業者的舉措。

印度政府曾指出，面對到內容遭到平台業者刪除的狀況時，許多用戶並沒有申訴的管道，更宣稱「侵害到憲法保障公民的權利」，將設立上訴小組（Appeals Panel），該小組有權推翻社群媒體公司的內部審查結果，將由一名主席與兩名全職成員組成，且要求要有第三方的獨立成員。

為此，該國總理莫迪近年與臉書、推特與Youtube等平台的關係逐漸緊張，如《美聯社》報導，印度官員指控Meta授權給特定媒體刪除貼文的權利，已對言論自由造成傷害。

政府損害言論自由

然而，長期關注公民數位權利的非營利組織指出，專門小組「本質上就是政府審查社交媒體的機構，讓官僚成為言論自由的仲裁者」。該組織認為，未來難免該小組透過法律，刪除對政府不利的言論。

此外，該組織進一步指出，政府審查的機制並不透明，難以供大眾檢視，也影響到大眾對於言論審查專家小組的信心。

【更多精采內容，詳見 】