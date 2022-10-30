聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度管控科技平台 要審核網路媒體內容

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
印度政府近日通過最新法規，成立專門的政府小組來審核社交媒體平台的內容。（網路截圖）
印度政府近日通過最新法規，成立專門的政府小組來審核社交媒體平台的內容。（網路截圖）

政府成為言論審查的「老大哥」！印度政府近日通過最新法規，成立專門的政府小組來審核社交媒體平台的內容，並提供民眾上訴機制，被外界視為抑制大型科技公司的舉措。但有非營利組織表示，如果審查方式不透明又武斷，恐怕使得官僚成為言論自由的制裁者。

自行審查平台言論

半島電視台》報導，過往社交平台的言論審查都是由企業自行負責，但印度政府近期宣布新法規，政府可成立專門小組對社交媒體平台的內容提供上訴機制，這被認為是遏制大型科技業者的舉措。

印度政府曾指出，面對到內容遭到平台業者刪除的狀況時，許多用戶並沒有申訴的管道，更宣稱「侵害到憲法保障公民的權利」，將設立上訴小組（Appeals Panel），該小組有權推翻社群媒體公司的內部審查結果，將由一名主席與兩名全職成員組成，且要求要有第三方的獨立成員。

為此，該國總理莫迪近年與臉書、推特與Youtube等平台的關係逐漸緊張，如《美聯社》報導，印度官員指控Meta授權給特定媒體刪除貼文的權利，已對言論自由造成傷害。

政府損害言論自由

然而，長期關注公民數位權利的非營利組織指出，專門小組「本質上就是政府審查社交媒體的機構，讓官僚成為言論自由的仲裁者」。該組織認為，未來難免該小組透過法律，刪除對政府不利的言論。

此外，該組織進一步指出，政府審查的機制並不透明，難以供大眾檢視，也影響到大眾對於言論審查專家小組的信心。

【更多精采內容，詳見

印度 言論自由

延伸閱讀

「印度之子」成英國首相 印度刮起蘇納克旋風

印度12歲女童遭性侵流血倒臥草地伸手待救 民眾圍觀拍照卻不施援

台印度太空產業簽署備忘錄 建立合作平台

蘇納克成為首位「非白人」英國首相 亞裔社群好驕傲

相關新聞

差距愈來愈小 巴西總統決選今分曉

巴西卅日舉行總統大選決選，正式計票結果將在台灣時間今日上午六時後出爐。選前民調顯示，左派挑戰者、前總統魯拉支持度些微領先...

巴西總統決選計票完成97% 魯拉可望打敗現任總統

截至巴西當地時間30日晚間7時28分，選舉委員會的數據顯示，魯拉的得票率為50.7%，高於波索納洛的49.3%，已開出9...

印度吊橋斷落上百人墜河 至少81死30傷

印度當局官員指出，西部古茶拉底省（Gujarat）一座吊橋今天突然斷落，有上百位民眾墜落河裡，目前已造成至少68人喪命、...

美軍擬部署6架B-52在澳洲 專家：嚇阻中國攻台

澳洲媒體指出，美國正準備在澳洲北部部署多達6架可攜帶核子武器的B-52戰略轟炸機，專家分析這項舉動直接針對中國，因為各界...

英國政治鬧劇暫歇 習近平組「戰鬥內閣」台海5年內最危險？

中共二十大後，習近平集大權於一身，人事布局彰顯了他在政治、軍事及外交上日益強大的野心，並透露對台將愈趨強硬、中美關係走向惡劣的訊號。

英移民中心遭丟汽油彈 嫌犯已自殺

英國南部多佛港30日發生汽油彈攻擊事件，一名白人男子朝移民中心丟出3枚汽油彈後，開車至附近加油站自殺身亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。