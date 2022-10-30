大選假新聞頻傳 巴西法院可移除

越靠近選舉，假新聞越多！右翼巴西總統候選人波索納洛之子卡洛斯砸窗戶的消息最近在網路上瘋傳，不過經查證並非事實。假新聞在巴西社群平台病毒式的擴散，讓巴西選委會決定授予選舉法院能在兩小時內移除假新聞的權力。但非政府組織顧問利馬直言，「假新聞總是強化我們已經認為或至少認為可能的事情。」

總統之子假新聞瘋傳

《全球公益新聞組織Rest of World》報導，巴西假新聞頻傳，近期右翼巴西總統候選人波索納洛之子卡洛斯砸窗戶的假消息在網路上瘋傳。擔任巴西非政府組織顧問利馬說，因為卡洛斯曾提倡擁槍、言論較激進暴力，也才促使了這則假新聞快速散播。

假新聞在巴西社群平台病毒式的擴散，其中以WhatsApp尤其嚴重，讓巴西選舉委員會決定授予選舉法院能在兩小時內移除被證明是假新聞文章的權利。儘管該權力還未實際施行，但也有民眾擔心這項措施可能危及該國的言論自由。

社群平台監管問題

一些公民和數位權的專家指出，面對總統大選的「假訊息洪災」，在社群平台沒有辦法快速、有效解決假新聞問題的情形下，移除假新聞的措施還是很重要的手段。《人權組織 Global Witness》就曾指出，YouTube和Facebook未能過濾資訊真偽，反加劇巴西假新聞廣告的散播，其中包括假投票日、希望民眾不要投票等等。

專家表示，巴西假新聞問題某部份是因為社群平台股東不想投資巴西葡萄牙語AI所導致的監管問題。Meta則反駁，表示該公司已擋下了13萬則假廣告，認為這些漏網之魚只是部份內容，並無代表性。

51 歲的清潔工納西門托說，自己曾看過刪除不存在福利的假新聞。非政府組織顧問利馬直言，「假新聞總是強化我們已經認為或至少認為可能的事情。」

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