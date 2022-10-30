富國持續補貼化石燃料 學者：應立即停止

全球通膨、能源危機與氣候災難頻傳，各國政府仍補助化石燃料，而非將資金運用於提供貧窮國家補貼或者強化福利政策。對此，專家們呼籲，立即停止使用化石燃料、控制酪農業與畜牧業的碳排放，轉向更加植物性飲食的生活。

損害貧國權益

《刺胳針》蒐集了將近51國專家的意見後指出，富國政府的反應是補助化石燃料，而非提供更多資金給貧窮國家。尤其當富國造成大量碳排放，加劇氣候變遷時，深受其害的卻是貧窮國家。

倫敦經濟學院教授羅賓遜表示，今年因為俄烏戰爭的影響，食品價格快速飆漲，導致許多貧窮國家都陷入糧食危機之中。此外，與1950年代相比，美洲、非洲部分相對落後的地區十年來，瘧疾疫情時間分別增長了32%與15%，爆發登革熱疫情的可能性也增加了12%。

此外，《衛報》報導，隨著氣候變遷加劇，熱浪、極端氣候頻傳，導致許多國家中暑、飢餓或傳染病的狀況加劇，例如2021年因為極端高溫，就導致全球減少了5兆小時的工作量，主要是因為貧窮國家的農民無法在烈日下耕作，更導致全球糧食減少，需要富國多方支援。

減碳帶來健康益處

然而，倫敦大學學院博士羅曼內洛表示，「世界已經對化石燃料上癮了」，各國政府與企業遲遲不願意作出大刀闊斧的改變，仍偏好補助化石燃料產業，但這不僅加劇全球暖化，更導致民眾健康惡化。

她說，迅速減少化石燃料不僅會減緩全球暖化，更能為全球帶來立即的健康益處，例如減少每年逾百萬因為空氣污染而死亡的個案。

報告稱，只要已開發國家轉向植物飲食，並致力於減少酪農與畜牧產業的碳排放，每年可以減少1150萬例與飲食相關的死亡。此外，學者也強調，應該資金提供給貧窮國家，加速世界轉型的進度，而非讓貧窮國家獨自受害。

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