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世界盃即將開踢 卡達驅逐成千上萬名外籍移工

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
距離11月20日世界盃足球賽開幕不到一個月，卡達政府驅逐首都多哈市中心多棟公寓大樓內居民，這些大樓裡住了成千上萬名外籍勞工，他們主要來自主要來自亞洲和非洲國家。法新社
距離11月20日世界盃足球賽開幕不到一個月，卡達政府驅逐首都多哈市中心多棟公寓大樓內居民，這些大樓裡住了成千上萬名外籍勞工，他們主要來自主要來自亞洲和非洲國家。法新社

英國每日郵報報導，距離11月20日世界盃足球賽開幕不到一個月，卡達政府驅逐首都多哈市中心多棟公寓大樓內居民，這些大樓裡住了成千上萬名外籍勞工，他們主要來自主要來自亞洲和非洲國家。被驅逐的外籍勞工指出，當局關閉了10幾棟公寓大樓，迫使外籍勞工另尋他處居住，他們甚至可能要露宿街頭。

這些被驅逐的外籍勞工表示，市政官員在當地時間晚上10時30分返回，迫使所有人離開大樓並鎖上大門。有些人甚至來不及收拾行李。一名外籍勞工告訴路透：「我們無處可去。」他準備和其他10幾名外籍勞工露宿街頭第二晚。受訪的外籍勞工都拒絕具名，避免受到當局和雇主報復。

一名卡達政府官員表示，這次行動與世界盃無關，是根據「正在進行的全面和長崎多哈區域重組計畫」，「所有人都已被安置在安全適當住所，撤離將在適當通知下進行」。

 國際足球總會（FIFA）沒有回覆置評請求，但卡達的世界盃主辦單位已直接向政府詢問。

卡達全部300萬人口中有85%是外籍勞工，多從事司機和臨時工等職業。一名外籍勞工指出，這次行動是針對單身的男性外籍勞工，有家室的外籍勞工不受影響。

卡達 公寓 足球

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