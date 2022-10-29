警告空軍機師勿赴華提供訓練 英媒卻揭英國派員向解放軍授課
英媒10月28日報道，英國防部有派出空軍現役機師前往中國對解放軍授課，也允許中國公民入讀英國的軍事學院。此舉引起質疑的聲浪。
英媒10月18日引述英國防部稱包括英國在內的西方前空軍機師被招攬到中國，教授中國解放軍相關技術，令五眼聯盟國家為之緊張並紛紛宣布進行調查。一名已移民澳洲的美國海軍陸戰隊前機師兼空戰教官因赴華授課，在美國聯邦調查局（FBI）要求下，澳洲拘捕了他，他將被引渡到美。
英國天空新聞（Sky News）10月28日引述消息人士稱，在2016年9月5日至26日期間，約2至4名現任英國皇家空軍機師被派往北京教授這「航空英語課程」（Aviation English Course）及武裝衝突法（armed conflict law）。課程在北京市舉辦。
另一方面，英國天空新聞引述消息人士稱，至少有3名中國學員入讀英國斯溫登（Swindon）的英國三軍指揮與參謀學院（Joint Services Command and Staff College）。英國防部回應稱，從沒向解放軍空軍提供「噴射戰鬥機飛行訓練，或任何其他敏感訓練」。
英國上週警告現役及退役空軍機師，不要受聘赴華提供訓練。但對中英政府曾有軍事交流知情的消息人士提出質疑：「一方面，國防部樂於在政治議程適合時提供國際國防培訓機會，但現在就批評個人採取類似行動。」
英國10月18日發出「情報警示」（intelligence alert），指中國解放軍以豐厚的年薪，試圖招募退役的英國空軍機師，估計至少有30名英國空軍被招募。
英國防部在報道中被引述，稱中國利用機師來協助解放軍機師了解西方如何操作軍機，而那些資訊在一旦爆發軍事衝突時——例如假設台灣採取軍事行動時，將十分有用。
英國廣播公司（BBC）27日引述有關官員稱，一間南非的飛行學校通過獵頭公司招騁機師。一些英媒其後點名那學校是南非測試飛行學院（TFASA）。
TFASA：沒招現役機師
BBC在27日稱，TFASA最新表態是，其英籍導師在承接來自包括中國客戶的教練合同前，均已自行知會英國防部，在執教過程中也沒轉移任何機密資訊。
校方稱，學校自2003年學校成立以來，定期與英國防部聯絡，而英國防部從沒就學校或僱員所提供的訓練，提出任何問題。
BBC稱TFASA否認曾積極招募現役機師，並稱「正聯繫英國國防部」，以確保雙方沒任何誤會。
TFASA與中企合資設校
TFASA與中國最大型國有航太公司中國航空工業集團（AVIC）合資開設飛行學校，為中國航空公司培訓機師。
BBC在18日報道中指出，一個未註明日期的在網上廣告中，TFASA招聘定翼機或直升機試飛員教官。它邀請畢業於美國或英國軍方飛行學校的人加入，他們入職後會在遠東一個未被公開地點工作4年。
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文章授權轉載自《香港01》
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