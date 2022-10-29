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白宮宣布拜登將出席G20峰會 拜習會受關注

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

白宮28日宣布，美國總統拜登將於下月出訪埃及、柬埔寨和印尼，參加聯合國氣候變化公約第27次締約方大會（COP27）、東協（ASEAN）峰會和20國集團（G20）峰會。

外界高度關注拜登是否會在G20場邊，和中國大陸國家主席習近平舉行面對面會談。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，拜登下月11日到埃及參加COP27，說明美國為氣候變遷和幫助最弱勢族群抵禦氣候影響所做的努力，並強調全球行動的必要性。

尚皮耶表示，接著，拜登將前往柬埔寨金邊參加美國—東協峰會，以及東亞峰會，拜登將重申以東協為中心的承諾，並強調美國與東協合作，來確保區域和平與繁榮。

G20峰會將於13日到16日在印尼峇厘島舉行，拜登將出席與會，尚皮耶表示，拜登會在會中強調共同應對氣候變遷、俄烏戰爭對能源、糧食安全的影響，並討論攸關全球經濟復甦的重要議題。

白宮的聲明並未談到拜習會或與其他國家領導人會晤規畫。

在拜登結束北非和亞洲行後，白宮表示，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將赴泰國曼谷參加18日到19日舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領導人會議。

拜登 美國 白宮 G20峰會 習近平

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