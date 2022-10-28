批西方玩「血腥又骯髒的遊戲」 普亭稱與習近平是「朋友」

普亭在27日的演講中稱，西方在玩一場「危險、血腥和骯髒」的遊戲。他說：「我們正處於一個歷史的門檻：在我們面前的可能是自第二次世界大戰結束以來最危險的、最不可預測的，同時也是最重要的的十年。」

敦促美國讓烏克蘭改變立場

普亭還說，西方遲早不得不與俄羅斯討論一個共同的未來，俄羅斯準備與烏克蘭就結束衝突進行對話，但基輔方面並不希望談判。「這個問題其實很容易解決」，他說，「美國只需要給烏克蘭一個信號，讓它改變立場，和平解決問題。」

美國政府的一位發言人就普亭的演講回應稱，普亭的講話並沒有什麼新的內容，也沒有表明該國已經改變了它的戰略目標。

普亭早在9月底就已經吞併了四個烏克蘭地區，並且在克里姆林宮的一次演講中也提出要和烏克蘭談判。烏克蘭總統澤倫斯基以法令形式拒絕與普亭會談。白宮也拒絕了美國總統拜登和普亭在峇厘島舉行的G20峰會上可能進行的雙邊會晤。美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）說：「他（拜登總統）無意與弗拉基米爾-普亭坐下來談。」

聲稱俄羅斯對歐洲的危機沒有責任

普亭在27日的演講中還聲稱，俄羅斯對歐洲的危機沒有責任，應該負責的是歐洲國家的國家和政府首腦。他說，北溪2號管道仍然可以運作，但歐洲並不想使用它。「俄羅斯也不是歐洲的敵人，而且對歐洲從來沒有任何惡意」，普亭說。

否認談論過使用核武器

談到核武器時，普亭說，有關辯論變得更加激烈是因為英國前首相特拉斯曾宣布，如果有必要，英國將準備使用核武器，而俄羅斯從來沒有談論過使用核武器。事實上，普亭和其他高級官員確實談到過使用核武器。比如俄羅斯前總統梅德韋傑夫曾在9月底宣布，俄羅斯有權「在必要時」使用核武器，這「當然不是虛張聲勢」。普亭在周四的演講中稱，俄羅斯的軍事信條包括使用核武器，但這只是針對防衛的情況。

強調基輔有製造「髒彈」的技術

針對俄羅斯指責烏克蘭在計劃使用「髒彈」的問題，普亭強調說，基輔擁有製造這種炸彈的技術，因此他要求俄國防部長向西方通報這種炸彈的風險。

斯洛文尼亞政府日前援引核專家指出，在俄羅斯外交部提出的所謂的證據圖片中，有一張顯示的是斯洛文尼亞核廢料機構的煙霧探測器。其它幾張照片顯示的俄羅斯佔領下的扎波羅熱核電站和位於俄羅斯境內的別洛雅爾斯克核電站（Beloyarsk)。

宣稱俄羅斯不是在挑戰西方

普亭重申了早些時候的聲明，即俄羅斯試圖與西方國家和北約建立友好關係，但得到負面的反應。他說，西方正試圖使俄羅斯變得脆弱，並對所有不願意低頭的人實施制裁，但俄羅斯不是在挑戰西方，而是想保留自己的發展權利。

讚揚土耳其和中國

普亭還特別讚揚了北約成員國土耳其以及中國。他說，土耳其是一個可靠的伙伴，土耳其總統埃爾多安是一位強有力的領袖，兩國有許多共同利益。

據路透社報導，普亭在演講中還說，美國眾議院議長裴洛西最近對台灣的訪問引發了緊張局勢。「為什麼同時破壞與中國的關係？」他說，「這似乎違背了邏輯和常識。」普亭還稱中國國家主席習近平為「朋友」，並表示，俄羅斯與中國的關係是非常公開、有效的，兩國之間的貿易正在增長。

中國官媒新聞社和環球時報報導說，普亭在瓦爾代國際辯論俱樂部全體會上表示，「俄羅斯視中國為親密的朋友」。

環球時報還寫道，「中國外交部發言人汪文斌在28日舉行的外交部例行記者會上表示，中方高度讚賞普亭總統的積極表態。在當前國際形勢下，中俄關係始終保持蓬勃發展勢頭。作為彼此最大鄰國和新時代全面戰略協作伙伴，中俄關係始終建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的原則基礎上，目的是促進兩國發展，造福兩國人民。」

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