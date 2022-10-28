蕭茲11月初訪華 12位德國企業代表將陪同

德國總理蕭茲11月初將前往中國訪問，隨行的經濟代表團陣容也是外界關注的焦點。據德國《商報》周四報導，共有12名德國企業代表將陪同蕭茲出訪，其中包括大眾汽車總裁布魯姆（Oliver Blume）、西門子總裁傅樂仁（Roland Busch）、默克集團執行長葛麗鶴（Belén Garijo）、德意志銀行執行長索英（Christian Sewing）和巴斯夫歐洲公司執行董事會主席薄睦樂（Martin Brudermüller）。

《商報指出》，此次將隨蕭茲訪華的經濟界代表中只有兩名是女性。報導稱，申請加入經濟代表團的約有100人，但由於德國企業仍由男性主導居多，聯邦政府經常面對的問題是難以找到女性代表隨行。

大眾汽車集團向《法蘭克福匯報》證實布魯姆受到聯邦總理邀請隨團訪華。該集團表示，受到新冠疫情影響，雙邊已有三年沒有直接交流。「鑑於地緣政治和全球經濟形式全盤改變，訪問北京提供了個人交流意見的機會。」

西門子總裁薄睦樂則表示，對中國的訪問是一個「良好的信號」，這表明「我們對對話保持開放態度」，以及「我們持續對與中國的聯系感興趣。」他周三曾經呼籲不要「抨擊中國」，「應該更多地審視自身，審視我們的缺點和弱點，以及如何解決這些問題」。

但《法蘭克福匯報》認為，沒有比在中國領導人剛剛在二十大後開啟第三個總書記任期後訪華更糟糕的時間點。德國執政聯盟內部也存在反對聲音。綠黨和自民黨認為蕭茲的中國行將發出錯誤信號，鑑於北京對台的武力威脅以及中國人權問題，德國政府的「新中國戰略」其實是希望減少對中國的依賴。該報指出，德國經濟界也有許多人無法理解為何此時要隨同總理前往北京，因為無論如何，許多企業高管一周後都會與聯邦政府一同前往新加坡出席德國亞太商會。

據《法蘭克福匯報》消息，許多Dax指數中主要企業的高管不在經濟代表團名單上。奔馳CEO康松林(Ola Källenius)以日程安排為由不克前往。戴姆勒卡車執行長道姆（Chef Martin Daum）表示沒有時間。最大汽車零部件供應商博世、大陸集團和舍弗勒也沒有高層領導將隨行。此外，半導體制造商英飛凌執行長哈內貝克（Jochen Hanebeck）、SAP全球聯席首席執行官柯睿安（Christian Klein）、德國工業巨頭圖森克虜伯首席執行官默茨（Martina Merz）、德國航運公司赫伯羅特首席執行官楊森（Rolf Habben Jansen）、德國郵政公司總裁阿佩爾（Frank Appel）都不會隨總理蕭茲訪華。

德國工業聯合會主席（BDI）魯斯武姆(Siegfried Russwurm)此次也缺席名單。魯斯武姆與康松林都曾在2019年隨德國前總理梅克爾訪華。

此前多家媒體曾披露，德國總理蕭茲將在11月初訪問中國並且與習近平會晤。他將是新冠疫情以來西方七國集團首位訪華的國家領導人。聯邦政府發言人周一在柏林表示，由於中國新冠政策非常復雜，這趟行程將會非常短暫，蕭茲沒有計劃在北京過夜，只會是「一日遊」。

（德國編輯網絡、商報、法蘭克福匯報、法新社）

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