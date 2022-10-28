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日本去年請假逾30天的中小學生暴增25% 背後原因曝光
日本政府最新統計顯示，全日本中小學上學年度請假逾30天的學生共有近24.5萬人，比前年度暴增24.9%，並創下歷來新高。這已扣除因擔心染疫而未出席的約7.2萬名學生，但文科省仍認為，不上學學生暴增的原因和新冠疫情有關。
文科省27日公布的數據顯示，截至今年3月底的2021學年度請假超過30天的小學生共有81,498人，占全國小學生的1.3%；未上學的中學生共有163,442人，占全國中學生的5%。
文科省官員表示，運動會和遠足等學校活動受到限制，導致了學生上學意願降低，也有案例是因為先前學校停課，導致學生生活作息難以恢復正常。
文科省也認為，不上學學生人數增加，和學生想選擇在傳統學校以外地方學習的可能性升高有關。
若和十年前相比，去年度未上學的小學生和中學生人數分別增加了三倍和一倍。
此外，去年度遭受霸凌的中小學生，也比前年增加19%至約615,351人，其中網路霸凌更達到紀錄新高的21,900人。
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