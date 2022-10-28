備胎的逆襲！哈利回憶錄將上市 王室以防禦核彈規格因應

英國哈利王子的回憶錄Spare將於明年1月10日上市的消息證實後，英國王室的反應備受矚目。書名既有寬恕也有備位的意思，因為哈利不是嫡長子，所以繼承順位排在很後面。

回憶錄號稱以「毫不掩飾、堅定的誠實」方式敘述他在王室歲月的感受，包括出席母親黛安娜王妃的葬禮。王室嚴陣以待，深怕自己被流彈掃到，甚至有人以「核彈級威脅」形容回憶錄的潛在殺傷力，同時發動公關攻勢事前消毒。

王室人士指出，回憶錄出版日期正好是凱特太子妃41歲生日的隔天，女王過世4個月。王室雜誌Majesty Magazine總編輯Ingrid Seward表示：「從書名可看出哈利對於自己的角色仍舊無法釋懷，實在可悲。黛妃生前習慣暱稱哈利為spare，哈利的回應是『我就是備胎，我不必循規蹈矩，可以為所欲為」。

哈利回憶錄共416頁，定價約合新台幣1000元，翻譯成16種文字。