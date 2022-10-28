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義大利超市驚傳持刀刺人事件！5位受害者竟含「英超豪門足球員」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
義大利國家警方表示米蘭市郊一間超市27日發生持刀刺人事件，受到波及的5人中竟包括西班牙足球員、效力於英格蘭超級聯賽豪門「兵工廠」的中後衛馬里。路透、法新社
義大利國家警方表示米蘭市郊一間超市27日發生持刀刺人事件，受到波及的5人中竟包括西班牙足球員、效力於英格蘭超級聯賽豪門「兵工廠」的中後衛馬里。路透、法新社

義大利國家警方表示米蘭市郊一間超市27日發生持刀刺人事件，受到波及的5人中竟包括西班牙足球員、效力於英格蘭超級聯賽豪門「兵工廠」（Arsenal）的馬里（Pablo Mari）。

多家外媒報導，警方發言人表示「一名精神不穩定的人決定持刀刺傷路人，最終造成1人死亡、4人受重傷」。據悉，現年46歲的兇手當時突然從超市貨架取下一把刀並對顧客展開隨機攻擊，死者則為現年30歲的超市員工。

值得注意的是未喪命的4人中居然有職業足球員馬里，主踢中後衛的他效力於英超豪門「兵工廠」、目前被租借至義大利聯賽的「蒙沙俱樂部」（AS Monza）。

事件發生後兵工廠俱樂部27日發布聲明，稱「我們對發生在義大利的可怕刺傷事件感到震驚，這導致許多人住院、包括我們租借中的中後衛馬里，我們一直和馬里的經紀人保持聯繫，他告訴我們馬里目前人在醫院且沒有受到重傷，我們的心與馬里和其他在這可怕事件中的受害者同在」。

義大利 足球

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