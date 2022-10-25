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蕭茲預計11月訪華 德國訪台議員：姿態應「硬起來」

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德國聯邦議院「人權委員會」訪團週二（10月25）於德國在台協會召開記者會。多圖／德國之聲中文網
德國聯邦議院「人權委員會」訪團週二（10月25）於德國在台協會召開記者會。多圖／德國之聲中文網

德國聯邦議院「人權委員會」訪團週二（10月25）於德國在台協會召開記者會。多名議員表示，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）訪華姿態應該更強硬，並批評若中資入股漢堡港將是「錯誤的決定」。

德國聯邦議院「人權委員會」跨黨派6人訪團10月24日至26日出訪台灣，會見台灣總統蔡英文、外交部長吳釗燮及多個人權非營利組織。這是短短一個月內，第二個拜訪台灣的德國議員團。

在被媒體詢問，如何看待德國總理蕭茲預計11月初訪華時，率領訪團的自民黨（FDP）議員海特（Peter Heidt）表示，訪團致力於為人權奮鬥，期待蕭茲若訪華會談及香港、西藏、維吾爾等人權議題。他說，「我們需要與中國對話沒錯。對話可以，但也要提及人權問題。」他說，問題是北京往往聲稱「中國毫無人權問題」，對話就變得毫無意義。

與蕭茲同黨籍的社民黨議員圖爾克娜寶（Derya Türk-Nachbaur）表示，德國的外交政策也要遵守普世價值，「總理在中國一定也要談到包含人權在內的議題。」

來自德國最大在野黨基民盟（CDU）的布朗德（Michael Brand）則呼籲德國政府，「態度要硬起來 。」他說，德國與中國雖有人權對話機制，但事實上多年來是「很虛偽的對話」，「如果我們談到要針對中國推行新政策，那也要包含談更多人權方面的問題 。」

他還透露：「按我的了解，總理訪華，中國不允許他帶德國記者一起去。我覺得這個很不對，我們怎麼會做這樣的決定？我覺得在這方面，我們讓步太多次，我們應該要更硬才對。」

中資入股漢堡港爭議

海特議員記者會上表示，他注意到近期中資入股德國漢堡港的爭議，並認為這是「錯誤的決定」，包含他在內的許多跨黨派議員也都這麼認為。他說，從俄羅斯入侵烏克蘭開始，全世界面臨秩序改變，需要新的戰略及全面性的改變，德國也在醞釀新的對華政策，需要減少對中國經濟的依賴。「德國政府應先有共識，再決定哪些基礎建設可賣給中國。」

海特告訴德國之聲：「如果我們要賣35%或24%（的股份給中國），這是一個錯誤的信號。我們應該考慮到中國對德國的影響力，我們應該減低、而不是強化這樣的影響力。」

另一名議員布朗德則表示，德國有6個部門反對此案，但蕭茲仍表示支持，似乎是因為「政治壓力。」他說，中共二十大剛剛落幕，德國總理緊接著訪華，在這個情況下對中國讓步，允許中國企業買下漢堡港部分股份，「這是一個錯誤的信號」。

布朗德強調，德國經濟當然是需要跟中國有合作，但需要瞭解到中國不只是這方面的夥伴，「也是自由跟民主方面的敵人。」他在會後告訴德國之聲，蕭茲若訪華，德中對話應建立在雙方平等的前提之下，德國若過於依賴中國，這樣的行為不只「天真」，也很「危險」。

重申對台支持

中國外交部週二上午發布聲明表示，德國議員不應訪台發出「錯誤的信號」，敦促訪團遵守「一個中國」原則，要求立即停止與「台灣分裂份子」的往來。

面對來自中國的抗議，訪團重申對台灣的支持。海特向德國之聲表示，德國議員訪台很「正常」，訪團不顧北京反對依然訪台「這非常重要」，對於德國、台灣及其人民都是很正面的訊號。他說，德國與台灣未來應展開更多對話與合作，包含經貿方面簽訂自由貿易協定、推動司法互助協定等。

海特在記者會上也提到，中共二十大剛結束，習近平儼然「獨裁」面目，「他想做決定，所有人都要聽他的話。他的政治局都要聽他說的，而且裡面甚至沒有女生。」台灣日常面對著來自中國大陸各方面的威嚇，包含假新聞等資訊戰，在這方面「德國可以向台灣學習」。

布朗德亦表示，德國訪團來台「是很正常的事」。他說：「民主國家議員應該是要互相訪問，如果一個國家議員對另一個國家訪問，引起另一個國家發動軍演，這才是不正常的。」

圖爾克娜寶稱，目前全世界面對很多不同危機，「民主國家一定要互相支持團結才能面對」，德國需要讓中國了解，若對台灣發動侵略，代價將非常高昂。她也強調，針對台海局勢，「任何要改變現狀的情況都需要雙方達到一致才可行。」

訪團多名議員表示，會將訪台期間談論的重要議題帶回德國，與有關專家商討，期望能轉化為實質支持。

鼓勵台灣推動廢死

綠黨籍議員米謝托韋克（Boris Mijatovic）在記者會提到，訪團此行也參訪了位於新店的人權博物館，並與台灣民進黨籍的國家人權委員會主委陳菊會面。

米謝托韋克說，德國與台灣一樣經歷過黑暗的過去，社會和解並不容易，這些都是要持續努力的重要議題，也是德台可以持續深化交流的部分。

此外，訪團表示此行還關注了遠洋移工、性別平等以及廢死議題等。在回應媒體詢問時，海特表示，他認為台灣政府有想要朝這個目標邁進，但受制於民意主流反對廢死，似乎得慢慢推動，鼓勵台灣政府再積極推動。

德國國會人權委員會原本規劃2020年訪台，但由於新冠疫情因素取消。這次出訪亞洲規劃已久，代表團預計還將前往日本和香港。

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