路透：曾在中國大陸工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透25日獨家報導，澳洲法院文件與公司紀錄顯示，一位在中國大陸工作的前美軍飛官兼飛行教官在澳洲被捕，並面臨引渡至美國。

報導引述法院紀錄、2名警方消息人士與當事人的律師說法指出，澳洲聯邦警察21日在新南威爾斯省鄉間的奧倫治鎮（Orange, NSW）逮捕了54歲的達根（Daniel Edmund Duggan），並在同一天於當地出庭應訊，律師則透過視訊辯護。據指達根被拒絕交保，並被帶著附近的巴瑟斯特（Bathurst）監獄。

其中一位未獲授權公開發言的警方消息人士表示，達根是前美國公民，澳洲聯邦警察是應美方的要求採取行動，在可能的正式引渡程序之前將其逮捕。達根下次出庭將是在雪梨，時間排在11月，屆時法官將考慮任何保釋申請。據悉，美方逮捕令的細節與達根面臨的指控均被彌封。

澳洲聯邦司法部的發言人在致路透的書面聲明表示，「依照美利堅合眾國的臨時逮捕請求，一名人士於2022年10月21日被逮捕。因此事已經提交法院，不宜做出進一步評論」。

這起逮捕事件發生在英國警告數十位前飛官停止在中國大陸的工作、否則要面對根據新法以國安理由起訴的同一周。澳洲也在調查一些前戰機飛官已被接洽在中國大陸工作的報導。一位航空界消息人士告訴路透，美國聯邦調查局（FBI）尋找達根就是因為他在中國大陸的工作。達根的委任律師表示他無法評論。

報導引述公司紀錄與航空界消息人士說法指出，達根在美軍服役10年後搬到澳洲，並且創辦一間名叫「Top Gun Tasmania」的公司，雇用前美軍與英軍飛官，提供遊客搭戰機兜風。據悉，達根也在澳洲的航空展駕駛前軍機。「Top Gun Tasmania」網站則表示，達根在美國海軍陸戰隊駕駛獵鷹式（Harrier）噴射機，還是一位空戰教官。

達根在2014年搬到北京，不久後賣掉了「Top Gun Tasmania」。達根在領英的檔案則顯示，他自2017年起一直在青島工作，擔任AVIBIZ Limited公司的常務董事。AVIBIZ Limited被描述為「一家綜合航空諮詢公司，專注於快速發展且活躍的中國航空工業」，香港公司紀錄則顯示該公司由澳洲護照持有人達根於2017年在當地註冊，於2020年解散。