快訊

岳父是「印度比爾蓋茲」！英國新首相蘇納克妻子超狂背景曝光

最快下午就可用！熊好券2.0抽籤結果出爐 這張券中獎率最高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／現場慘況畫面曝！緬甸軍政府空襲克欽叛軍音樂會釀60死

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
緬甸軍政府近日對一場叛軍「克欽獨立組織」叛軍舉辦的音樂會發動空襲，據活動主辦人員和救援人員提供的說法，最終這場襲擊殺死包括演奏的音樂家在內等60人。美聯社、截自推特
緬甸軍政府近日對一場叛軍「克欽獨立組織」叛軍舉辦的音樂會發動空襲，據活動主辦人員和救援人員提供的說法，最終這場襲擊殺死包括演奏的音樂家在內等60人。美聯社、截自推特

緬甸軍政府近日對一場叛軍「克欽獨立組織」（Kachin Ethnic Group）叛軍舉辦的音樂會發動空襲，據活動主辦人員和救援人員提供的說法，這場襲擊殺死包括演奏的音樂家在內等60人。

衛報報導，這場空襲發生在23日晚間8點左右，當時克欽獨立組織正為成立62周年舉行盛大的慶祝活動、吸引300至500人參加，地點則選在其武裝部隊「克欽獨立軍」的軍事訓練基地、位於仰光以北600英里（約965公里）的偏遠山區。

負責這場活動的「克欽藝術家協會」發言人告訴美聯社，軍機在晚上8點左右突然朝他們投擲炸彈，導致台上1名克欽族歌手和鋼琴手死亡，此外罹難者還包括士兵、廚師、礦石企業家和其他平民等，出於害怕被報復而不願透露姓名的發言人還補充說「死者中至少有10名克欽族軍事和商業要員」。

這場空襲的傷亡人數是自去年2月軍政府奪取政權、推翻民選政府以來軍方單次空襲中造成的最高傷亡人數。雖然尚無法獨立核實事件細節，但同情克欽族遭遇的媒體發布據稱是襲擊後果的影片，只見處處是裂開和倒塌的木板、受損的摩托車、塑膠椅和其他散落在地上的碎片。

據悉，政府安全部隊甚至在空襲結束後「阻止傷員被送往附近城鎮的醫院接受治療」。目前軍方或政府媒體尚未立即回應。

聯合國駐緬甸辦事處表示對空襲的報導「深感關切和悲痛」。國際特赦組織則提出警告，稱「這次空襲顯示政府不斷升級的鎮壓模式，軍方在不斷升級的針對對手的行動中表現出對平民生命的無情漠視，很難相信軍方不知道這次襲擊現場有大量平民存在」。

空襲 緬甸 國際特赦組織

延伸閱讀

二十大效應 陸港股遭空襲

音樂會取代大型造勢 愛唱歌的總召有個知名作詞人女兒

中鋼基金會邀張正傑走進雙流 孩子在大自然聆賞音樂

台南新祕境《渡槽橋上的老派浪漫》 日落音樂會首度公開

相關新聞

無論輕重症！新研究：新冠病毒增靜脈栓塞風險 輕症死亡風險增10倍

根據英國一項強調新冠疫情對心血管疾病造成影響的研究指出，任何程度的新冠感染都與血栓風險增加有關，這些血栓從患者的靜脈開始...

影／現場慘況畫面曝！緬甸軍政府空襲克欽叛軍音樂會釀60死

緬甸軍政府近日對一場叛軍「克欽獨立組織」（Kachin Ethnic Group）叛軍舉辦的音樂會發動空襲，據活動主辦人...

岳父是「印度比爾蓋茲」！英國新首相蘇納克妻子超狂背景曝光

英國前財相蘇納克（Rishi Sunak）24日獲得193位黨籍議員支持，確認接下保守黨黨魁，成為英國新任首相。

美國稱不會因二十大調整對陸立場 白宮爭取拜習面談

美國政府不會因為習近平在中共二十大上鞏固權力而改變對北京的立場，白宮幕僚也仍在爭取安排拜登與習近平當面會談。

與統一教撇不清 日大臣請辭

日本經濟再生大臣山際大志郎與「統一教」的關係陸續被在野黨揭露，他廿四日表明將辭職。這將是日本首相岸田文雄內閣去年十月上路...

兩韓軍事衝突 緊張升高

韓聯社報導，南韓軍方因認為一艘北韓商船越過兩國有爭議的海上邊界，24日稍早對這艘船鳴槍示警，促使北韓在其西岸外海發射十枚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。